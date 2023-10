Sensationell: Kleiner Penis, größeres Gehalt!

Die Größe ist nicht alles, zumindest wenn es um das Gehalt geht. Eine überraschende Studie aus Großbritannien hat ergeben, dass die Penisgröße eines Mannes einen Einfluss auf sein Einkommen haben könnte. Doch anders als man denken könnte, scheinen Männer mit einem kleineren Penis im Durchschnitt mehr zu verdienen.

Die Studie und ihre Ziele

Das Online-Portal OnBuy.com hat in einer Umfrage fast 1.000 Männer zu ihrer beruflichen Situation, ihrem Einkommen und – eher ungewöhnlich – der Größe ihres Penis befragt. Ziel der Studie war es, einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren zu ermitteln.

Die Methodik und die Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie sind verblüffend: Männer, deren Penis zwischen 17 und 21 Zentimeter lang ist, verdienen durchschnittlich zwischen 29.700 und 41.800 Euro im Jahr. Im Vergleich dazu haben Männer mit einem sieben bis acht Zentimeter langen Penis ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 63.800 Euro. Die Studie legt also nahe, dass Männer mit einem größeren Penis tendenziell weniger verdienen.

Die Interpretation der Ergebnisse

Was genau hinter diesem überraschenden Ergebnis steckt, konnte die Studie allerdings nicht klären. Es bleibt also offen, ob und wie genau die Penisgröße tatsächlich das Gehalt beeinflusst. Was jedoch klar ist: Der Erfolg im Beruf hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und die Größe des Penis ist sicherlich nicht der entscheidende.

Fazit: Größe ist nicht alles!

Die Studie hat uns nicht nur zum Schmunzeln gebracht, sondern auch gezeigt, dass der berufliche Erfolg von mehr abhängt als nur von körperlichen Merkmalen. Und so bleibt uns am Ende nur zu sagen: Größe ist eben doch nicht alles!