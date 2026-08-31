September bringt seltenes Himmelsschauspiel über Österreich

Der September bringt seltene Himmelsschauspiele – von einer Mondbedeckung bis zur Herbsttagundnachtgleiche ist einiges geboten.

Der September hält für alle, die den Blick gerne nach oben richten, eine Reihe bemerkenswerter Himmelsphänomene bereit.

Gleich mehrere Ereignisse machen den Nachthimmel in diesem Monat zu einem lohnenden Ziel für astronomisch Interessierte. Als besonderes Highlight gilt die Bedeckung der Venus durch den Mond am 14. September. In Mitteleuropa findet das seltene Schauspiel je nach Standort ungefähr zwischen 11:29 und 12:42 Uhr statt. Da sich das Ereignis am hellen Tageshimmel abspielt, sind Fernglas oder Teleskop für eine zuverlässige Beobachtung empfehlenswert. Dabei ist besondere Vorsicht geboten: Optische Geräte dürfen niemals versehentlich auf die Sonne gerichtet werden. Der Österreichische Astronomische Verein empfiehlt einen Beobachtungsplatz, an dem die Sonne abgeschattet ist.

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Venus und Mond

Was die Beobachtung von Venus und Mond betrifft, zeigt sich der Nachbarplanet im September zunächst als auffällig leuchtender Abendstern, bevor er mit zunehmender Monatsdauer immer früher im Dämmerlicht verschwindet. Ihre größte Helligkeit erreicht die Venus am 19. September. Der Mond kommt der Erde am 6. September bis auf rund 368.255 Kilometer nahe und erreicht am 19. September mit rund 404.217 Kilometern seine größte Entfernung des Monats. Als Mondphasen stehen der Neumond am 11. September sowie der Vollmond am 26. September im Kalender.

Neptun in Opposition

Ebenfalls am 26. September steht Neptun in Opposition und ist damit fast die gesamte Nacht über günstig positioniert. Für seine Beobachtung ist allerdings ohnehin zumindest ein gutes Fernglas, besser noch ein Teleskop nötig. Der gleichzeitig auftretende Vollmond erschwert die Bedingungen zusätzlich. Wer in Wien den Himmel beobachtet, profitiert im September von deutlich früher einsetzender Dunkelheit: Am 1. September endet die astronomische Abenddämmerung gegen 21:29 Uhr, am 30. September bereits gegen 20:20 Uhr – also rund 70 Minuten früher.

Ein weiteres astronomisches Highlight folgt am 23. September um 2:05 Uhr: Mit der Herbsttagundnachtgleiche beginnt auf der Nordhalbkugel offiziell der astronomische Herbst.