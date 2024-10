Serbe fasst Pistole von Polizistin an und attackiert sie

Ein Zwischenfall in der Wiener Donaustadt endete am Dienstag mit der Festnahme eines 36-Jährigen. Der Mann versuchte, an einer Kreuzung die Dienstwaffe einer Polizistin zu entwenden und griff sie anschließend körperlich an.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als der Passant auf einem Schutzweg die Wagramer Straße beim Kagraner Platz überquerte. In unmittelbarer Nähe der Polizistin wurde er gewalttätig und versuchte, ihre Dienstwaffe an sich zu bringen. Dank schnellen Ausweichens entging die Beamtin dem Griff. Der Angreifer attackierte sie jedoch daraufhin im Gesicht und versuchte, sie zu stoßen.

Konsequenzen und Rechtsfolgen

Ein Kriminalbeamter, der zufällig an der Kreuzung unterwegs war, bemerkte das Geschehen. Er eilte der angegriffenen Beamtin zur Hilfe, und gemeinsam überwältigten sie den Täter. Bei der Festnahme bedrohte der Mann die Polizistin mit dem Tod, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab.

Trotz der Bedrohungen und physischen Angriffe blieben alle Beteiligten unverletzt. Bei der Vernehmung bestritt der 36-Jährige die Vorwürfe. Dennoch wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingewiesen. Der Vorfall unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Polizei im täglichen Dienst stellen muss, sowie ihre Entschlossenheit und ihren Mut, auch in bedrohlichen Situationen schnell und effektiv zu reagieren.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall, um die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären.