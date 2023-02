Serbe gab eine Anzeige auf: Ich kaufe eine Frau aus Albanien

Mischehen sind auf dem Balkan keine Seltenheit, und einer der „Trends“ der letzten Jahre ist, dass Männer aus Serbien Frauen aus Albanien heiraten. Sie heiraten sie nicht nur, sondern kaufen sie, um ihre Familien zu ernähren. Der häufigste Grund dafür ist, wie sie sagen, „Hausfrauenmangel“.

In den sozialen Netzwerken wird über Erfahrungen, Preise und diverse Details diskutiert. Eine Gruppe erregte unsere Aufmerksamkeit, wo Anzeigen jeden Tag erscheinen. Unter den Anzeigen ist die von Nenad Mosic (40) aus Zagubica, der sich entschieden hat, eine Frau zu kaufen.

„Hier warte ich seit anderthalb Jahren darauf, dass sich jemand bei mir meldet. Ich habe eine Anzeige aufgegeben, aber es ist keine Frau erschienen, die mein Leben bereichern wird. Ich warte und hoffe“, beginnt Mosic.

Es war keine leichte Entscheidung, aber der zukünftige Bräutigam hofft auf das Beste.

„Ich habe eine Ehe und einen Sohn hinter mir. Ich bin geschieden und mein Sohn ist bei seinen Großeltern, ich bin also allein hier. Ich weiß nicht, wie Frauen aus Albanien sind, ich weiß nicht einmal, was der Preis ist, aber ich bin bereit zu zahlen. Ich habe oft im Fernsehen und in Zeitungen gesehen, dass Männer so heiraten, also warum sollte ich das nicht tun“, sagte er.

➤ Er verlangt nicht viel von seiner zukünftigen Frau, und wie er sagt, wird er ihr das Leben ihrer Träume ermöglichen.

„Ich bin der Mann im Haus, sie würde nur kochen und aufräumen. Sie müsste nichts körperlich Schwieriges tun, denn ich bin für alles da. Ich hoffe, dass ich eine Frau finde und dass alles gut wird. Ich bin ein ehrlicher und normaler Typ, ich suche eine solche Frau, weil ich bisher kein Glück mit Frauen hatte. Jetzt bin ich bereit, für die Ehe zu bezahlen. Was der Preis ist, weiß ich noch nicht“, schließt Nenad mit der Hoffnung, dass er bald das Glück haben wird, die Liebe seines Lebens zu finden oder zu kaufen.