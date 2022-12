Polizistin war mit Drogendealer verheiratet: Entlassung (FOTO)

Eine Londoner Polizistin und Schönheitskönigin wurde im November aus dem Dienst entlassen, aber der wahre Grund wurde erst jetzt enthüllt. Ihr Ehemann Julian Agalliu, ursprünglich aus Albanien, war ein Drogendealer, und er wurde am Freitag wegen Schmuggels und Handels mit Drogen verurteilt, schreibt die Daily Mail.

Die Polizistin Rasvinder Agalliu, die unter anderem einen Audi im Wert von 81.000 Euro besaß, war im November durch die Entscheidung der Disziplinarkommission aus dem Dienst entlassen worden, doch die genauen Einzelheiten sind erst jetzt bekannt geworden.

Die Mitglieder der Disziplinarkommission fanden ihre Behauptung, dass sie von den dubiosen Geschäften ihres Mannes Julian nichts gewusst habe, nicht glaubhaft, schreibt die Daily Mail.

Die Londoner Times berichtet, dass Julian Agalliu gegenüber seinen Kunden damit geprahlt haben soll, dass seine Frau für die Polizei arbeitete.

Seine Frau und Mutter von drei Kindern nimmt an Schönheitswettbewerben teil, gibt sich als Fitnesstrainerin aus und träumt von einer Schauspielkarriere.

„Eine kurze Geschichte über mich. Ich arbeite seit 17 Jahren bei der Polizei, meine Kollegen finden mich so glamourös, dass ich das Gefühl habe, ich sollte etwas Kreativeres machen. Ich bin eine Frau, die auf ihr Äußeres achtet und sich jeden Morgen schick macht. Das motiviert mich den ganzen Tag“, schrieb sie in einem ihrer Profile in sozialen Netzwerken.

Sie wurde nicht wegen Drogenhandels angeklagt, es wurde jedoch festgestellt, dass sie gegen die Standards des professionellen Verhaltens verstoßen hatte. Ihre Verteidigung wurde von der Disziplinarkommission als unglaubwürdig zurückgewiesen, berichtet “Jutarnji list”.

Die Kommission nahm ihr die Behauptung nicht ab, dass ihr Mann als Privatkoch für Fußballer zwischen 1.000 und 4.000 Pfund pro Woche verdient. Der verschwenderische Lebensstil der Polizistin inklusive Miete für Luxusvillen über 5.800 Euro monatlich und Luxusautos machten die polizeiliche Kommission misstrauisch.

Das Urteil im Verfahren gegen den Ehemann der Polizistin, Julian Agalliu, wird am 9. Februar nächsten Jahres verkündet.