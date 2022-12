Fluggesellschaft verspottet Kroatien im Netz nach WM-Niederlage

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair macht sich einen Spaß daraus, die Verlierer der Fußball Weltmeisterschaft in Katar zu verspotten.

Nachdem sich Ryanair auf Twitter schon einen Spaß mit England und Spanien gemacht hat, nachdem sie aus der Fußball-WM geflogen sind, hat es nun auch Kroatien erwischt. Am Dienstag musste sich Kroatien mit einem 3:0 von Platz 1 verabschieden. Argentinien besiegte die kroatische Nationalmannschaft im Halbfinale. Nun spielen sie am Samstag um den dritten Platz und müssen noch nicht Heim fliegen, so wie es Ryanair mit dem Tweet impliziert hat.

#NextStopZadar

Das hat die Billigfluglinien Ryanair zum Anlass genommen, um zusätzlichen Content zu schaffen. So nahm man Kroaten auf die Schippe und montierte ein Foto mit Messi, Luka Modric und Bruno Petkovic in einer Ryanair-Maschine. Dazu schrieb man “Ungeteilte Aufmerksamkeit für die #GOAT (Anmerkung der Redaktion: Greatest Of All Time) #NextStopZadar.“

