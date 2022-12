Freibier für jedes Tor der kroatischen Nationalmannschaft

Für jedes Tor, das Kroatien im WM-Halbfinale gegen Argentinien erzielt, spendet ein Lokal in Brasilien seinen Gästen ein Freibier. Es handelt sich um das kroatische Café Croácia Sports Bar in der brasilianischen Stadt São José do Santos, die rund 86 Kilometer von São Paulo entfernt ist.

„Das wird ein schwieriges Spiel werden, ich denke, es wird 0:0 oder 1:1 stehen. Ich hoffe, dass der kroatische Torhüter wieder zeigen wird, was er draufhat“, so die Prognose des Café-Besitzers Tomislav Badovinac, der in einem Interview mit dem brasilianischen Portal G1 Globo versprach, allen Gästen Freibier zu spenden, wenn Kroatien ein Tor erzielt.

„Sollte Kroatien ins Finale einziehen, bekommt jeder Gast während des Finalspiels ein Freibier für jedes von Kroatien erzielte Tor. Und wenn Kroatien Weltmeister wird, werde ich allen anwesenden Gästen einen Gutschein in Höhe von je 50 Real (etwa 9 Euro) geben“, wird der Lokalbesitzer von Index.hr zitiert.

Das Angebot des Cafés gilt nur für innerhalb der regulären Spielzeit von 90 Minuten bzw. darin erzielte Tore, nicht jedoch für Verlängerungen und möglicher Elfmeter.

Tomislav Badovinac hat sein Café 2017 eröffnet. Er wurde in Ilok, einer Stadt im Osten Kroatiens, geboren. Er lebt seit fast 30 Jahren in Brasilien und seit fünf Jahren in São José do Santos.