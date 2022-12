Dusan & Lutka: „Kinder wollen mit uns nicht spielen, weil wir ärmlich sind!“

Lutka (12), Dusan (13) und Aleksandra (11) Raskovic wohnen gemeinsam mit ihren Eltern unter schwierigen Bedingungen in einem baufälligen Lehmhaus im Dorf Svinjiste in der Gemeinde Kursumlija (Serbien). Das Zuhause der Familie Raskovic droht über ihren Köpfen zusammenzustürzen und verfügt nicht über lebensnotwendige Ausstattung, wie etwa ein Badezimmer.

Das abgeschiedene Dorf ist nur mit einem Traktor oder starkem Geländewagen erreichbar, und die Kinder müssen auf dem Weg zu Schule 25 Kilometer täglich zurücklegen. Obwohl sie sehr gute Schüler sind und fleißig lernen, werden sie von ihren Mitschülern nicht gut akzeptiert.

“Eine Mitschülerin hat gesagt, dass sie mit uns nicht befreundet sein will, weil wir arm sind. Das hat mich wirklich verletzt”. Diese Worte des 13-jährigen Dusan in einem Video, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, sorgten für Betroffenheit bei den Nutzern.

Die Familie Raskovic lebt in einem heruntergekommenen Haus, das rund 45 km von der nächsten Stadt entfernt liegt. Im Dorf gibt es außer dieser fünfköpfigen Familie fast keine anderen Bewohner. Die drei Kinder sind nicht nur gute Schüler, sondern sie helfen auch ihren Eltern fleißig im Haushalt mit. Trotzdem fehlt es der Familie an Notwendigem.

Trotz der Entbehrungen äußern die drei Kinder nur sehr bescheidene Wünsche. Sie wünschen sich ein Badezimmer und getrennte Jugendzimmer, damit sie gut schlafen können.

Wie kann man der Familie helfen?

Die Hilfsorganisation Serben für Serben hat eine große Hilfsaktion gestartet und sammelt Mittel, um der Familie Raskovic ein Leben in menschenwürdigen Bedingungen zu ermöglichen. Spenden ist über die Website der Hilfsorganisation möglich: www.srbizasrbe.org/donacije