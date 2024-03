Serbe Nemanja liebt es in Kroatien zu leben (VIDEO)

Nemanja Radosevic, ein junger Serbe, der in Kroatien ein neues Leben und Arbeit gefunden hat, nutzt TikTok, um seine Erfahrungen zu teilen. Seine Beiträge, die seine persönliche Geschichte und seine Botschaft der Toleranz und des Genusses des Lebens hervorheben, haben eine Welle der Unterstützung und positiven Reaktionen ausgelöst.

Der in Istrien lebende Animator, Jahrgang ’95, hat eine starke Online-Präsenz aufgebaut und eine engagierte Anhängerschaft gewonnen. „Ich habe mehrere Clips darüber gemacht, wie ich ein Serbe bin, der in Kroatien geblieben ist. Also… ich habe viele Kommentare bekommen, es gab viele Kommentare von Leuten, die mir Unterstützung gegeben haben, und es gab auch einige… ein bisschen andere“, erzählte Radosevic in einem seiner TikTok-Videos.

Radosevic nutzt die Plattform nicht nur, um seine persönliche Geschichte zu teilen, sondern auch, um eine Botschaft der Toleranz und des Genusses des Lebens zu verbreiten. „Es gibt Arbeit für diejenigen, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern wollen…“, schrieb er zu einem Clip, in dem er einen Kaffee genießt. In einer weiteren Nachricht rät er: „Schaut ein bisschen weniger auf andere und hasst, und genießt mehr das Leben“.

Seine Beiträge haben eine Welle der Unterstützung und positiven Reaktionen ausgelöst. Die Kroaten begrüßen ihn herzlich und geben ihm starke Unterstützung. Radosevic bedankt sich bei jedem einzelnen und kommuniziert sehr offen.