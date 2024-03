Obdachloser hilft Frau und wird dafür fett belohnt (VIDEO)

In einer Nacht der Not wurde Kate McClure, eine Frau aus Philadelphia, von einem unerwarteten Helden gerettet. Ihr Auto blieb auf der Interstate in Philadelphia liegen, als ihr der Treibstoff ausging. Mitten in der Nacht, ohne Geld und ohne zu wissen, was sie tun sollte, tauchte der obdachlose Johnny Bobbit Jr. auf. Mit seinen letzten 20 Dollar kaufte er Benzin für sie. Dieser Akt der Freundlichkeit löste eine Welle der Großzügigkeit aus, die weit über das hinausging, was sich Kate jemals hätte vorstellen können.

Es war Mitternacht auf der Interstate in Philadelphia, als Kate McClure plötzlich stehen blieb. Ihr Auto war ohne Treibstoff und sie war ohne Geld. In ihrer Not wusste sie nicht, was sie tun oder wen sie um Hilfe bitten sollte. Dann tauchte Johnny Bobbit Jr. auf, ein obdachloser Mann, der ihr Leben auf eine Weise verändern sollte, die sie sich nie hätte vorstellen können.

Johnny sah, dass Kate in Schwierigkeiten war und bot seine Hilfe an. Mit den letzten 20 Dollar in seiner Tasche ging er zu einer Tankstelle, die einige Blocks entfernt war, und kaufte ihr einen Kanister Benzin. „Er hat keinen Cent von mir verlangt, er wollte nur, dass ich sicher nach Hause komme“, erinnert sich Kate.

Berührt von Johnnys selbstloser Tat, kehrte Kate mehrmals zur Straße zurück, um ihm Kleidung, Essen und etwas Geld zu geben. Doch sie fühlte, dass sie noch mehr tun konnte. Sie beschloss, Geld für Johnny zu sammeln, um ihm zu helfen, von der Straße wegzukommen. Ihr Ziel war es, etwa 10.000 Dollar zu sammeln. Doch die Geschichte verbreitete sich und das Geld begann zu fließen. Schließlich sammelte sie etwa 110.000 Dollar für Johnny.

„Ich war naiv zu denken, dass das Auto so weit mit der Warnleuchte fahren würde. Mir ist so etwas noch nie passiert. Dann sah ich Johnny, er sitzt jeden Tag neben der Straße“, sagte Kate. „Später gab ich ihm das Geld für das Benzin zurück, gab ihm eine Jacke, Handschuhe, eine Mütze, Socken, aber ich dachte, ich könnte noch mehr für ihn tun. Bitte helfen Sie diesem Mann, denn es wird kälter. Ich glaube wirklich, dass er es verdient.“

Lesen Sie auch: Ab April: Handy und Internet werden deutlich teurer! Die jährlichen Kosten für Mobilfunk sollen um durchschnittlich 19 Euro und für das Internet um etwa 30 Euro erhöht werden.

Public Viewing am Wiener Rathausplatz zur UEFA EURO 2024 In weniger als 100 Tagen beginnt die UEFA EURO 2024. Der Wiener Rathausplatz wird dann zur riesigen Fan Arena.

Geheime Corona-Protokolle: Impfnebenwirkung verheimlicht? Neue Kontroversen entstehen durch die Veröffentlichung geschwärzter RKI-Dokumente über COVID-19-Impfstoffe und Nebenwirkungen.

Die Geschichte von Johnny und Kate berührte die Herzen vieler Menschen. Mehrere ehemalige Kollegen und Freunde von Johnny meldeten sich und bestätigten, dass er ein Mann mit einem sehr guten Herzen ist, der niemandem Schaden zufügen würde. Sie erinnerten sich an ihn als jemanden, der immer davon sprach, Nachtschichten in Krankenhäusern arbeiten zu wollen, um unter den ersten zu sein, die den Verunglückten helfen.