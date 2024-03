Public Viewing am Wiener Rathausplatz zur UEFA EURO 2024

In weniger als 100 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Österreichs Weg dorthin hat bereits beeindruckende Spuren hinterlassen. Nach überzeugenden Freundschaftsspielen gegen die Slowakei und die Türkei wächst das Fußballfieber im Land. Der Wiener Rathausplatz, der sich bereits in der Vergangenheit als Fan-Mekka etablierte, ist erneut Austragungsort für Public Viewing. Diesmal zur UEFA EURO 2024. Der Platz wird für alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft sowie für die Halbfinals und das Finale zur riesigen Fan Arena.

Bürgermeister Michael Ludwig hebt die Bedeutung des Fußballs für die Gemeinschaft hervor: „Die Erfolge unseres Nationalteams haben eine Euphorie entfacht, die wir mit dem Public Viewing auf dem Rathausplatz weiter befeuern wollen. Fußball schafft soziale Nähe und vereint – und genau das möchten wir in der beeindruckenden Kulisse Wiens erlebbar machen.“ Der Eintritt ist selbstverständlich frei, und durch die Kooperation mit ServusTV wird höchste Übertragungsqualität garantiert.

Österreichs Spiele

Nicht weniger als sechs Spiele der Europameisterschaft werden live auf dem Rathausplatz übertragen, darunter alle Partien Österreichs in Gruppe D. Die Nationalmannschaft bekommt es dabei mit starken Gegnern wie Frankreich, Polen und erneut mit den Niederlanden zu tun. Die Spannung steigt dabei mit jeder Partie, und sollten sich unsere Jungs für weitere Runden qualifizieren, bleibt der Fanplatz das Zentrum des österreichischen Fußballherzens.

Gastronomie

Mehr als 20 Gastronominnen des heurigen Film Festivals bieten an Spieltagen eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken, um die Fans auch kulinarisch zu verwöhnen. Zwischen dem 17. und 28. Juni ist der Platz für Besucherinnen geschlossen, danach startet das Film Festival in seine 34. Saison – doch auch währenddessen müssen Fußballfans nicht auf Live-Übertragungen verzichten.

Lesen Sie auch: Die 5 besten Fussballvereine für Kleinkinder in Wien KOSMO hat euch die besten Fußball-Vereine in Wien für Kleinkinder rausgesucht. Hier können die kleinen ihrer Leidenschaft folgen.

Fussball-Skandal: Xhaka's Mega-Sperre nach wildem Kopfstoß gegen Katic (VIDEO) Taulant Xhaka zeigte Reue über seinen Ausraster. Er spricht über das Spiel, die Sperre, seine Familie uvm. Erfahre mehr über seine Gedanken!

Sportwetten im Überblick: Nützliche Tipps für Fussballwetten In den vergangenen Jahren hat die Sportwetten-Branche einen starken Zuspruch erhalten. Während das Thema vor einigen Jahren noch für viele Menschen als Tabu

Alle EM-Spiele im Live-Ticker

Für alle, die es genau wissen wollen: Die Gruppenspiele Österreichs finden am 17., 21. und 25. Juni statt. Bei Erfolg werden auch die Spiele des Achtel- und Viertelfinals auf dem Rathausplatz gefeiert. Die Halbfinale folgen am 9. und 10. Juli und das Finale am 14. Juli, jeweils um 21.00 Uhr. Weitere Details und Spieltagsinfos finden sich auf der Webseite www.fanarena-rathausplatz.at.