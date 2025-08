Serben treffen Bosniaken: Diese Hochzeit wird zum Symbol der Versöhnung

In Kotor Varos, Bosnien und Herzegowina, kreuzten sich zwei Hochzeitskorsos unterschiedlicher Ethnien in einem unerwarteten Moment der Völkerverständigung. Auf den Straßen der bosnisch-herzegowinischen Kleinstadt bot sich Passanten kürzlich ein außergewöhnliches Schauspiel, das für Aufsehen sorgte und in der gesamten Region für Schmunzeln sorgte: Ein serbischer und ein bosniakischer (bosnisch-muslimischer) Hochzeitskorso trafen zufällig aufeinander – jeder mit eigenen Traditionen und Symbolen, aber vereint in festlicher Stimmung.

📍 Ort des Geschehens

Der spontane Moment der Begegnung, der kulturelle Unterschiede für einen Augenblick in den Hintergrund rücken ließ, wurde mit der Kamera festgehalten und auf der Instagram-Seite „official.bih.srb.hr.cg“ veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen, wie die Hochzeitsgäste trotz der kurzzeitigen Verkehrsbehinderung freundliche Blicke und Grüße austauschten, während die Autohupen beider Korsos fröhlich die Luft erfüllten.

Herzliche Begegnung

„Ein bosniakischer und ein serbischer Hochzeitskorso begegneten einander in Kotor Varos. Beide feierten die Liebe, und Augenzeugen betonen, dass die Begegnung herzlich verlief„, heißt es in der Beschreibung des Videos. „Sie bremsten zwar den Verkehr aus, wurden aber in ihrer bunten Mischung zu einer Attraktion, die von Passanten – egal welcher Herkunft – begeistert begrüßt wurde. Von Spannungen keine Spur. Genau das sollte die Öffentlichkeit sehen.“

Positive Reaktionen

Unter dem Beitrag sammelten sich rasch begeisterte Reaktionen. „Warum sollten sie sich nicht grüßen? Mögen sie leben und gesund sein“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: „So soll es sein. Im Idealfall wäre dies keine Nachricht, sondern Alltag.“ Weitere Stimmen betonten: „Wir sind alle eins“ und „Normalen Menschen steht nicht auf der Stirn geschrieben, welcher Religion sie angehören… Es lebe die Eintracht zwischen den Menschen, und den Brautpaaren wünsche ich alles Gute.“

Dies sind nur einige der Hunderten positiven Kommentare, die den Beitrag fluteten und die unerwartete Begegnung in den sozialen Netzwerken feierten.

Symbolische Bedeutung

Kotor Varos ist in den vergangenen Jahren wiederholt als Ort für symbolträchtige Begegnungen zwischen den Volksgruppen in Bosnien und Herzegowina in Erscheinung getreten, etwa durch gemeinsame Kulturprojekte und zivilgesellschaftliche Initiativen, die das friedliche Miteinander fördern. Lokale Medien berichten, dass solche Momente der spontanen Begegnung – wie das zufällige Aufeinandertreffen zweier Hochzeitskorsos – in der Region zwar selten, aber keineswegs einzigartig sind und regelmäßig für positive Resonanz in der Bevölkerung sorgen.

Unabhängige Medien berichteten übereinstimmend über die viral gegangenen Aufnahmen und deren breite, überwiegend positive Aufnahme in den sozialen Netzwerken, was die Sehnsucht nach Normalität und Verständigung in einer Region widerspiegelt, die noch immer mit den Nachwirkungen des Krieges der 1990er Jahre kämpft.