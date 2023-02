Serbien: Abgeordneter schaut Porno während der Kosovo-Sitzung (FOTO)

Heftige Diskussionen einschließlich gegenseitiger Beleidigungen, Gedränge und sogar Schlägereien wurden den Bürgerinnen und Bürgern Serbiens aus der Sitzung des serbischen Parlaments über die Frage des Kosovo präsentiert. In der allgemeinen Empörung ist allerdings untergegangen, dass nicht alle Abgeordneten zu den erhitzten Gemütern gehörten. Ein Abgeordneter hatte nämlich während der Parlamentssitzung etwas Wichtigeres zu tun.

Eine Videoaufzeichnung des betreffenden Abgeordneten während der parlamentarischen Debatte ist in den sozialen Netzwerken erschienen und dort rasch viral geworden, wo sie unzählige Kommentare der Bürger ausgelöst hat, berichten serbische Medien. Der Grund der Empörung? Nun, der Abgeordnete nutzte seine Zeit im Parlament, um sich Pornofilme anzusehen.

(FOTO: Screeenshot/ Twitter)

In dem Video, das in sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, ist deutlich zu sehen, wie der Abgeordnete in der Parlamentsbank mehr als anderthalb Minuten lang einen das Porno-Geschehen auf seinem Handy verfolgt, während sich am Rednerpult eine hitzige Diskussion über die wichtigste Frage des Landes entwickelt. Der Abgeordnete ist dermaßen in den Porno vertieft, dass er auch seinen Kollegen, die unmittelbar neben ihm auf den Bänken sitzen, keine Beachtung schenkt.

(FOTO: Screeenshot/ Twitter)

Obwohl das Gesicht des Abgeordneten auf dem Video nicht erkennbar ist und seine Identität nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, kursieren auf Twitter Gerüchte, wonach es sich um Zvonimir Stevic aus der Sozialistischen Partei Serbiens handeln soll.

Die Debatte über die Kosovo-Frage stand am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Februar, an der Tagesordnung des serbischen Parlaments.