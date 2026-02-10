Während andere Balkanländer noch planen, rast Serbien beim Autobahnbau voran. Der Morava-Korridor wird zur digitalen Verkehrsader mit 5G und revolutioniert die Region.

Der Morava-Korridor in Serbien entwickelt sich zum Vorzeigeprojekt der Region. Die 112 Kilometer lange Autobahnverbindung zwischen den Korridoren X und XI soll bereits im September dieses Jahres vollständig für den Verkehr freigegeben werden – knapp fünf Jahre nach dem offiziellen Baustart im Dezember 2019. Diese Baugeschwindigkeit sticht besonders im regionalen Vergleich hervor, wo in Bosnien und Herzegowina selbst kurze Autobahnabschnitte von fünf bis zehn Kilometern oft ähnlich lange Bauzeiten benötigen.

Das amerikanisch-türkische Konsortium Bechtel-Enka setzt bei dem Großprojekt auf modernste Standards. Die Trasse gilt als erste digitale Autobahn des Balkans, ausgelegt für Geschwindigkeiten bis 130 km/h und ausgestattet mit 5G-Netzwerk sowie Systemen zur Vernetzung von Fahrzeugen mit Softwareplattformen nach europäischen Vorgaben. Ende vergangenen Jahres wurde der 14,3 Kilometer lange Teilabschnitt Vrnjačka Banja–Vrba bei Kraljevo dem Verkehr übergeben, nachdem zuvor bereits die Hälfte der Strecke zwischen der Anbindung an die Autobahn Belgrad–Niš bis Vrnjačka Banja fertiggestellt worden war.

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf das letzte Teilstück Kraljevo–Čačak, wo der Anschluss an die Autobahn Miloš Veliki erfolgen wird.

Strategische Bedeutung

Die strategische Bedeutung des Morava-Korridors geht weit über die nationale Ebene hinaus. Die durch das Tal der West-, Süd- und Großen Morava verlaufende Trasse erschließt ein Gebiet mit mehr als einer halben Million Einwohnern und verbindet wichtige Städte wie Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik und Kruševac.

Auch für Reisende aus Bosnien und Herzegowina mit Ziel Niš, Bulgarien, Nordmazedonien oder Griechenland wird die Autobahn die Fahrzeiten in den südlichen Balkanraum erheblich verkürzen.

Finanzielle Dimension

Finanziell bewegt sich das Projekt in beachtlichen Dimensionen. Der Grundvertrag für den Bau umfasst rund 800 Millionen Euro. Um die Arbeiten weiter zu beschleunigen, sicherte sich Serbien zusätzlich einen Kredit über 260 Millionen Euro mit Garantie der britischen Exportkreditagentur UKEF.

Das Projekt geht dabei über den reinen Straßenbau hinaus: Die Regulierung von Flussläufen auf einer Länge von 68 Kilometern soll das chronische Überschwemmungsproblem in dieser Region Serbiens dauerhaft lösen.

Die Effizienz, mit der Bechtel komplexe Infrastrukturprojekte umsetzt – gekennzeichnet durch Schnelligkeit, technische Innovation und strikte Termintreue – macht das Unternehmen zunehmend interessant für den Nachbarstaat. In Fachkreisen und der Öffentlichkeit Bosnien und Herzegowinas wird vermehrt die Ansicht vertreten, dass eine Beteiligung des Unternehmens an Schlüsselprojekten wie der Adriatisch-Ionischen Autobahn oder dem Prenj-Tunnel die Entwicklung der dortigen Verkehrsinfrastruktur deutlich vorantreiben könnte.

Während in Bosnien und Herzegowina viele Infrastrukturvorhaben noch in der Planungs- und Vorbereitungsphase stecken, entsteht im Nachbarland Serbien bereits ein dichtes Netz moderner Autobahnen.

Unter maßgeblicher Beteiligung eines Unternehmens, das offenbar auch vor technisch anspruchsvollen Streckenabschnitten nicht zurückschreckt.