Serbien ist zum dritten Mal Volleyball-Europameister (VIDEO)

Zum unglaublichen dritten Mal heimste die serbische Volleyball-Nationalmannschaft am Sonntag den EM-Titel ein.

Ein 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20) gegen Slowenien katapultierte die Serben am Sonntag zum sagenhaften dritten Mal an die Spitze des Volleyball in Europa. Zuvor kam es 2001 – damals noch als Jugoslawien – und im Jahre 2011 dazu.

Vor nur drei Wochen erging es dem weiblichen Pendent der serbischen Volleyball-Nationalmannschaft genauso, als sie ebenfalls EM-Gold holten.

