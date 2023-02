Ein afrikanisches Stammesmädchen heiratet einen Serben und zieht nach Serbien (VIDEO)

Naleti Repaja, ein Mädchen aus dem Zulu-Stamm, das einen Serben geheiratet hat, ist im sozialen Netzwerk TikTok beliebt, wo sie fast täglich Videos über verschiedene Erfahrungen und das Leben in Serbien postet.

So veröffentlichte sie kürzlich, dass sie zum ersten Mal hausgemachten Dorfsalat, genauer gesagt Sauerkraut, zubereite, und zeigte nun ihre Sarma.

„Am ersten Tag, an dem wir uns trafen, waren wir uns sofort einig: wir werden nie mehr getrennt sein. Dann kündigte er seinen Job und ich war sehr traurig. Als wir dann nach Montenegro gingen, sagte er: ‚Das ist in der Nähe meines Hauses‘. Ich habe dann entschieden, in Serbien zu leben. Ich mag es hier, wenn Weihnachten oder Ostern ist, so etwas hatte ich noch nie. Wir gehen immer zu Weihnachten zu meiner Schwiegermutter. Sie hat mir alles beigebracht, wie man Sarma, gefüllte Paprika macht usw.“, sagte sie.