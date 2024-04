Serbien: Steigende Bestattungskosten belasten Angehörige

Die steigenden Kosten für Beerdigungen treffen die Menschen in Serbien hart. Mit Preisen, die in die Tausende gehen, wird der Tod für einige zu einem lukrativen Geschäft. Besonders auffällig sind die Preise für hochwertige Aluminiumsärge, die bis zu 350.000 Dinar kosten können. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung sind spürbar und werfen Fragen nach der Nachhaltigkeit und Fairness der Bestattungsindustrie auf.

Die Welle der Preissteigerungen, die viele Haushaltsartikel erfasst hat, hat auch die Bestattungsunternehmen nicht verschont. In Serbien betragen die Kosten für eine Beerdigung nun mehrere tausend Euro, selbst im Landesinneren. Trauernde Kunden äußern oft, dass der Tod für einige ein sehr lukratives Geschäft ist.

Aluminiumsärge am teuersten

Ein besonderes Beispiel für die steigenden Kosten sind die hochwertigen Aluminiumsärge, die sogenannten Sarkophage. „Das sind Sarkophage aus Aluminium, die mehr als hundert Jahre unter der Erde halten können, im Gegensatz zu klassischen Holzsärgen, deren Lebensdauer bis zu fünfzig Jahre beträgt. Es ist hermetisch zwischen Deckel und unterem Teil verschlossen, was den Verfall sowohl des Körpers als auch des Sarges selbst verlangsamt. Viele Särge, die aus Holz gefertigt wurden, können aufgrund schlechter Verarbeitung oft verrotten und unter dem Gewicht der Erde zerstört werden, diese sind langlebiger, weshalb sich einige dafür entscheiden, sie zu kaufen“, so ein Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens in Cacak gegenüber RINA.

Diese Sarkophage sind die teuersten, die auf dem Markt zu finden sind, und jedes Jahr werden nur wenige von ihnen verkauft, gerade wegen des hohen Preises. „Der Preis ist nicht gering, sie kosten etwa 350.000 Dinar. Der häufigste Grund, warum Einzelpersonen sie kaufen, ist, dass sie ihren Lieben, die es in gewisser Weise verdient haben, etwas zurückgeben wollen, sogar ihren Großeltern, die ihnen riesige Erbschaften hinterlassen haben“, fügte der Mitarbeiter hinzu.

Steigende Nachfrage

Die Bestattungsunternehmen in Serbien haben sich auf die steigende Nachfrage eingestellt und bieten umfassende Dienstleistungen an. „Wir waren vielleicht die ersten in Serbien, die damit begonnen haben, dass alles für eine Beerdigung an einem Ort gefunden werden kann, wie wenn Sie eine andere Veranstaltung buchen. Vom Kauf eines Grabplatzes, Essen und Trinken, Aufstellen von Zelten für bis zu 1.000 Personen, sogar bis zur Anmietung von Wehklagenden, was etwa 200 Euro extra kostet“, betonte das Bestattungsunternehmen.

Grabbeigaben für Verstorbene

Doch diese Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten. „Wegen der zunehmend seltsamen Anfragen fotografieren und dokumentieren wir als Unternehmen alles, um keine gegenteilige Reaktion hervorzurufen, da es vorkommt, dass Menschen neben Geld viele wertvolle Gegenstände und Schmuck platzieren“, betonen sie aus diesem Unternehmen.

Die steigenden Kosten für Beerdigungen und die damit verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen werfen Fragen nach der Nachhaltigkeit und Fairness der Bestattungsindustrie auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird.

SCHOCKIERENDE PREISE: Ist der Tod ein Geschäft geworden?