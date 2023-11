Serbien: Teenagerin hilft schwerkranker Schwester mit Spendenaktion (VIDEO)

Innerhalb von nur einem Monat gelang es Magdalena Stankovic (17), einer Schülerin der Medizinschule „Dr. Aleksa Savic“ in Prokuplje, mithilfe von Freunden 30.000 Euro zu sammeln. So konnte sie die lebensrettende Operation ihrer Schwester Marija in Istanbul zu ermöglichen.

Diese selbstlose Tat brachte ihr die Auszeichnung mit dem „Svetislav Milic – von Herzen für die Jugend“- Preis ein. Dieser Preis wird an junge Menschen verliehen, die außergewöhnlichen persönlichen Mut und Hingabe zum Erhalt des Lebens zeigen und die Nation inspirieren.

Seltene Erkrankung

Die Herausforderung begann, als ihre Schwester Marija unerträgliche Schmerzen zu erleiden begann. „Marija hatte seit Beginn der High School unerträgliche Schmerzen, die es ihr unmöglich machten, normal zu funktionieren“, erzählt Magdalena. In der Klinik in Nis wurde bei Marija das seltene Nutcracker-Syndrom diagnostiziert. Sie war die einzige in Serbien mit dieser Diagnose und musste ihre Behandlung im Ausland fortsetzen.

Erfolgreiche Spendensammlung

Die Familie war finanziell nicht in der Lage, die Behandlungskosten zu tragen, daher wandten sie sich an eine Stiftung, um Unterstützung zu erhalten. Während sie auf Hilfe warteten, startete Magdalena mit einer Gruppe von Freunden eine Spendenaktion. Innerhalb eines Monats konnten sie 30.000 Euro sammeln.

Die Aktionen zur Sammlung von Mitteln begannen am 1. September 2022 und genau einen Monat und elf Tage später war Marija in der türkischen Klinik zur Operation. „Aber dies ist nicht nur meine, sondern die Auszeichnung von uns allen, die wir ein Team waren und die Aktionen für Marijas Behandlung durchgeführt haben“, betont Magdalena.

OP in Türkei

Am 11.Oktober bekamen sie dann die erlösende Nachricht. Der Arzt der Klinik in der Türkei, teilte mit, dass die Operation gut verlaufen ist. „Meine größten Belohnungen sind Marijas Lächeln und Heilung“, sagt Magdalena.

Sie ist allen dankbar, die ihr geholfen haben, Geld für die Behandlung ihrer Schwester zu sammeln. „Neben der Gruppe von Jugendlichen, die humanitäre Aktionen in Zitoradje, Prokuplje, Kursumlija, Blace und Umgebung durchgeführt haben, bin ich besonders dankbar für den Präsidenten der Gemeinde Zitoradje, Ivan Stanojevic, der uns Hilfe und Unterstützung war“, bedankt sich Magdalena.

Der Preis „Svetislav Milic – von Herzen für die Jugend“, wurde von Jovan Milic und seiner Organisation „Find Raul“ ins Leben gerufen. Dieser fördert erfolgreiche, talentierte und humane junge Menschen in der Gesellschaft.