Serbien unter EU-Beobachtung: Appell für friedliche Proteste

Die EU warnt vor Gewalt bei einem Protest in Belgrad. Sie betont die Wichtigkeit friedlicher Versammlung und unterstützt Serbiens EU-Ambitionen.

Die Europäische Union und die Botschaften ihrer Mitgliedsstaaten in Serbien haben eine Stellungnahme zu einem geplanten Protest in Belgrad veröffentlicht, der morgen stattfinden soll. In ihrer Erklärung betonen sie die Wichtigkeit der Beobachtung der innenpolitischen Entwicklungen in Serbien und appellieren an alle Beteiligten, Gewalt zu vermeiden.

Versammlungsfreiheit betont

In der Erklärung der EU-Delegation in Serbien wird die Versammlungsfreiheit als ein fundamentales Recht hervorgehoben, das in einem friedlichen Rahmen ausgeübt werden sollte. Dabei müsse die Sicherheit sowohl der Teilnehmer als auch der Institutionen gewährleistet sein.

„Gewalt muss vermieden werden“, lautet eine zentrale Botschaft der Erklärung. Die EU unterstreicht zudem ihre Unterstützung für Serbien auf dessen Weg in die Europäische Union.

Abschließend fordert die EU zu einem inklusiven Dialog in Serbien auf, der alle relevanten Akteure einbezieht. Ziel sei es, Reformen voranzutreiben, insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, die für Serbiens europäische Zukunft unerlässlich sind.