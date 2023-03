Serbien: Vater versklavt jahrelang eigene Tochter

Frau I.L. aus Belgrad (Serbien) meldete der Polizei, dass ihr Lebenspartner U.P. sie brutal geschlagen habe und seine Tochter schon länger als Sklavin hält, berichten serbische Medien.

Die Frau wies sichtbare Verletzungen auf und gab ersten Informationen zufolge an, dass ihr Lebenspartner sie mit dem Kopf auf die Nase geschlagen habe, wobei sie einen Bruch erlitten habe.

„Sie sagte, er habe sie mit dem Kopf geschlagen und sie glaube, er habe ihr die Nase gebrochen. Sie sagte damals auch, dass er seine achtjährige Tochter jahrelang in einer Wohnung in Zvezdara (Mirijevo) eingesperrt hielt. Die Tochter stammt aus seiner Ehe mit einer anderen Frau, wie I.L. erzählte“, so eine Quelle für das Balkan-Medium Blic.

Die Polizei war unmittelbar nach der Anzeige am Tatort und fand das Kind in einem schwierigen Zustand vor.

„Sie wurde vernachlässigt, sie war zu dünn für ihr Alter“, verriet die Quelle.

(FOTO: Ministerium für Innere Angelegenheiten Serbiens (MUP Srbija)

Wie lokale Medien berichten, fand die Polizei das Mädchen tatsächlich gefangen vor. Das Kinderheim übernahm die Betreuung des Mädchens, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

„ Sie war mit ihrem Vater in der Wohnung, der ihr gelegentlich Essen gab. Bei der Ankunft im Krankenhaus war das Mädchen sehr krank: dehydriert, unterernährt. Als die Ärzte sie essen ließen, sah sie aus, als hätte sie seit Monaten nichts gegessen. Wenn sie weitere fünf Tage in dieser Wohnung geblieben wäre, stellt sich die Frage, ob sie überlebt hätte“, sagte die mit dem Fall vertraute Blic-Quelle.

Die Polizei ging danach mehrmals zu der Adresse, an der sich der Verdächtige U.P. laut der Frau I.L. befand, er wurde dort aber nicht gefunden.