Serbiens Masterplan: In 5 Monaten ist Corona für immer besiegt

Laut Bloomberg ist Serbien das führende Land in ganz Europa. Die Nachrichtenagentur hat genaue Daten darüber, wann die Pandemie besiegt sein wird.

In Serbien werden im Durchschnitt täglich 53.571 Dosen Impfstoff gegen das Corona-Virus verabreicht. Wenn es bei diesem Tempo bleiben sollte, werden in nur 5 Monaten 75% der Bevölkerung geimpft sein. Das bedeutet, dass das pandemische Virus endlich besiegt sein wird, so die weltweit anerkannte Nachrichtenagentur Bloomberg. Diesen Daten nach ist Serbien eines der führenden Länder weltweit, sogar vor reicheren Staaten wie Frankreich, Deutschland, Norwegen, Kanada usw. Im Vergleich führt Bloomberg an, dass beispielweise Norwegen noch 16 Monate brauchen wird, um seine Bürger so durchzuimpfen, dass eine Herdenimmunität entsteht. Auch bei den Nachbarländern Serbiens schaut es nicht rosig aus. Kroatien würde wohl noch 16 Monate brauchen, Montenegro 15 und Nord-Mazedonien sogar über 10 Jahre, zumindest bei dem momentanen Tempo. Besonders gut stehen die USA, Ungarn und die Vereinigten Arabischen Emirate da, welche in 4 Monaten mit den Impfungen durch sein werden.

Dr. Mirsad Đerlek, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, unterstreicht, dass wenn alles nach Plan läuft, die Corona-Qualen bis Ende Juni beendet sein werden. Auch Dr. sc.med. Zoran Bekić, Direktor der Impfstelle der Belgrader Messe, ist sehr positiv eingestellt: “Der Staat hat eine ausreichende Menge an Impfstoffen bereitgestellt, mehr als 400 Impfstellen, ein E-Government-Planungssystem, mit dem der Prozess ohne Wartezeit durchgeführt werden kann. Seit Dienstag sind auch kostenlose Impfstellen geöffnet. Der Staat hat alles getan, und jetzt liegt es in der Verantwortung der Bürger, sich impfen zu lassen, denn nur so können wir die Epidemie stoppen.”

Kollektive Immunität

Die Virologin Dr. Ana Gligić glaubt, dass im Mai oder Juni eine kollektive Immunität von 60 Prozent erreichen werden kann. “Wir haben den Impfstoff, wenn die Impfung intensiviert wird, könnten wir im Mai eine Immunität von 60% erreichen. Natürlich wäre es gut, wenn es höher wäre, aber selbst das reicht aus, um die Epidemie zu stoppen und langsam zur Normalität zurückzukehren”, meinte sie.