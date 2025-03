Serbiens Schock: Ohne Mittelfeldstar gegen Österreich

Ohne ihren Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic tritt Serbien im brisanten Playoff-Duell gegen Österreich an. Die Spannung ist förmlich greifbar!

In den bevorstehenden Nations League Playoffs steht die serbische Nationalmannschaft vor einer besonderen Herausforderung: Sie muss ohne ihren Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic gegen Österreich antreten. Der 30-Jährige, derzeit bei Al-Hilal unter Vertrag, befindet sich in einem dreiwöchigen Rehabilitationsprogramm, wie sein Verein mitteilte. Der Klub, der in der saudischen Pro League auf dem zweiten Platz rangiert, hielt sich mit weiteren Informationen zu seinem Gesundheitszustand bedeckt.

Herausforderungen für Serbien

Milinkovic-Savic wechselte im Sommer 2023 von Lazio Rom nach Saudi-Arabien und hat seit der letztjährigen Europameisterschaft kein Länderspiel mehr für Serbien absolviert. Im Herbst äußerte der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic, dass der Spieler unter einer „mentalen Blockade“ leide, die ihn daran hindere, sich für Einsätze im Nationalteam bereit zu fühlen.