Serbin häutet Katzen und macht aus ihnen Decken!

In einer beunruhigenden Enthüllung hat eine anonyme Quelle, M. S., einen illegalen Katzenpelzhandel in Serbien aufgedeckt. M. S., die eine Strafanzeige gegen einen Bewohner eines Dorfes in der Nähe von Belgrad eingereicht hat, der Katzen für ihren Pelz tötet, hat die grausamen Praktiken und die weitreichenden Verbindungen dieses unmenschlichen Geschäfts nach Westeuropa aufgedeckt.

„Früher haben sie Chinchillas gezüchtet, aber dann haben sie 2019 beschlossen, mit ausländischen Partnern Katzen zu zerreißen. Ich habe eines dieser Monster im Internet entdeckt, weil es ständig nach Katzen zur Adoption suchte, und dann habe ich von seinem Nachbarn erfahren, was er mit ihnen macht“, sagt M. S.

grausamen Methoden

Die grausamen Methoden, die zur Gewinnung des Katzenpelzes verwendet werden, sind schockierend. „Es ist nicht selten, dass sie lebendig gehäutet werden, um den Gewinn zu maximieren, da auf diese Weise das Fell seine Frische und Qualität nicht verliert. Viele Kadaver wurden auch am Straßenrand ohne Haut gefunden“, fügt M. S. hinzu.

Die Auswirkungen dieses illegalen Handels auf die Katzenpopulation und die Umwelt sind verheerend. Um nur einen Pelzmantel herzustellen, müssen etwa 24 Katzen getötet werden. „Ich habe vor einigen Monaten Klage eingereicht und warte auf die erste Anhörung“, sagt M. S.