Serbin zählt zu den besten Studentinnen in Frankreich!

Die Familie Lazarevic, ursprünglich aus dem Kosovo, hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Von der Flucht aus ihrer Heimat bis hin zur Anerkennung in Frankreich hat diese Familie bewiesen, dass Entschlossenheit und harte Arbeit zu außergewöhnlichen Erfolgen führen können. Im Mittelpunkt steht Andjela Lazarevic, eine junge Frau, die in der akademischen Welt Frankreichs Wellen schlägt.

„Von Dornen zu den Sternen“ – ein lateinisches Sprichwort, das die Reise der Familie Lazarevic treffend beschreibt. Ursprünglich aus Pec im Kosovo stammend, mussten Dragana und Bogdan Lazarevic nach dem Rückzug der serbischen Armee und Polizei im Juni 1999 ihre Heimat verlassen. Ihr Weg führte sie nach Vrnjacka Banja, wo sie sich niederließen und ihre Tochter Andjela zur Welt brachten.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen in Serbien zwangen die Familie jedoch, erneut umzuziehen. Sie entschieden sich, ihr Glück in Frankreich zu versuchen und zogen 2010 nach Metz. Ohne Sprachkenntnisse und Aufenthaltserlaubnis war es für die Familie anfangs sehr schwierig, sich zurechtzufinden. Doch mit Fleiß und Ehrlichkeit gelang es ihnen, ihren Status in Frankreich zu regulieren und ein neues Leben aufzubauen.

Andjela Lazarevic, die älteste Tochter der Familie, hat sich seit ihrer Ankunft in Frankreich durch außergewöhnliche akademische Leistungen hervorgetan. Sie hat in nur einem Jahr zwei Jahre an zwei Universitäten absolviert, an der medizinischen Fakultät und an der Fakultät für Physik und Chemie, und das mit Höchstnoten. Ihre Professoren loben sie als ein Genie, das sie seit langem nicht mehr gesehen haben.

Andjela wurde an der Universität in Nancy aus 1.470 Studenten als beste Studentin ausgewählt und erhielt danach die gleiche Anerkennung auf nationaler Ebene in ihrem Fachbereich. Ihre außergewöhnlichen Leistungen haben ihr sogar Angebote aus der Schweiz eingebracht, die bereit sind, ihre gesamte Spezialisierung zu finanzieren.

Wurzeln nicht vergessen

Trotz ihres Erfolgs in Frankreich hat Andjela ihre serbischen Wurzeln nicht vergessen. „Der serbische Geist hilft mir jeden Tag, vor allem ein besserer Mensch zu sein und unser Volk auf bestmögliche Weise zu repräsentieren“, sagt sie. Sie hat eine Botschaft an alle jungen Leute, die außerhalb Serbiens leben: „Kein Hindernis darf und kann den Erfolg unserer Kinder stoppen, die sehr intelligent und kämpferisch für das Leben sind, wo immer sie sich befinden.“