Serbische Rakija feiert Triumph bei internationalen Wettbewerben

Serbische Rakija-Hersteller haben kürzlich bei renommierten internationalen Wettbewerben bedeutende Erfolge erzielt. Bei der CMB Spirits Selection, einer angesehenen internationalen Veranstaltung zur Bewertung starker Spirituosen, die in diesem Jahr in China abgehalten wurde, gewannen serbische Destillerien insgesamt 18 Medaillen.

Wettbewerb auf hohem Niveau

22 serbische Destillerien nahmen am CMB Spirits Selection in China teil. Ein etablierter Wettbewerb, der jährlich – seit 30 Jahren – in einem anderen Land ausgetragen wird. Ihr Ziel war es, die Aufmerksamkeit der Fachwelt und der Verbraucher auf weniger bekannte Spirituosen zu lenken. Insgesamt traten 2.754 Spirituosenproben aus 62 Ländern an, die von 154 internationalen Juroren aus 38 Nationen bewertet wurden. Die serbischen Rakijas erzielten hierbei beachtliche Ergebnisse. Sie erhielten zwei Grand Gold, sechs Gold- und zehn Silbermedaillen, wie die Nachrichtenagentur Tanjug berichtete.

Zusätzliche Anerkennung in London

Neben den Erfolgen in China triumphierten die serbischen Rakijas auch in London bei der International Wine and Spirit Competition (IWSC). Dieser Wettbewerb gilt weltweit als renommierteste Veranstaltung zur Qualitätsbewertung von Weinen und Spirituosen. Hier sicherten sich die serbischen Teilnehmer 16 Auszeichnungen, darunter fünf Gold-, acht Silber- und drei Bronzemedaillen. Diese im Sommer abgehaltene Veranstaltung hebt die Qualität und das Potenzial der serbischen Spirituosen auf dem internationalen Markt hervor und bietet Chancen für weiteres Wachstum und Anerkennung in der Branche. Diese beeindruckenden Leistungen unterstreichen das Potenzial der serbischen Rakijas im internationalen Vergleich und könnten ihre Akzeptanz und Popularität weltweit weiter steigern.