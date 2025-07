Serbische Sängerin lässt sich Silikon-Implantate entfernen! (FOTO)

Wird geladen… Bitte warten Sie einen Moment oder aktualisieren Sie die Seite.

Popstar Natasa Bekvalac zeigt sich nach Entfernung ihrer Brustimplantate selbstbewusst am Strand. Die Sängerin präsentiert ihren natürlichen Look in einem schwarzen Badeanzug, der nicht nur ihre schlanke Figur betont, sondern auch ein dezentes Tattoo an einer intimen Stelle erkennen lässt. Fans und Beobachter sind sich einig: Die Künstlerin strahlt mehr denn je und hätte die künstlichen Eingriffe eigentlich nie nötig gehabt.

Nach einer persönlich herausfordernden Zeit wandte sich Bekvalac mit einer emotionalen Botschaft an ihre Anhängerschaft. „Seit 25 Jahren teile ich mit euch alle Höhen und Tiefen meines Lebens – jeden Erfolg, jeden Rückschlag und jedes Wiederaufstehen“, erklärte die Sängerin. Sie habe bewusst entschieden, eine schwierige Lebensphase für sich allein zu bewältigen.

Emotionale Botschaft

„Danke für eure wunderbaren Nachrichten und eure Anteilnahme. Bei euch habe ich mich immer geborgen gefühlt. Heute geht es mir ausgezeichnet – ich fühle mich stark und ausgeglichen.“ In ihrer Nachricht richtete Bekvalac auch einen eindringlichen Appell an ihre weiblichen Fans.

Mutiger Appell

„Liebe Frauen, wir definieren uns nicht über unsere Brüste, unseren Po, unsere Haare oder unsere Haut. Wir sind Energie, Schwingung, Liebe und all die Erfahrungen, die uns zu den Frauen gemacht haben, die wir heute sind.“ Sie ermutigte ihre Anhängerinnen, alles loszulassen, was nicht mehr zu ihnen gehöre und sie einenge. „Ich habe diesen Schritt gewagt und bereite mich nun auf ein neues Kapitel in meinem Leben vor. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr davon erfahrt.

Wir wachsen gemeinsam – mit Liebe und Respekt.“

Teil eines wachsenden Trends

Bekvalacs Entscheidung, ihre Implantate entfernen zu lassen, reiht sich in einen internationalen Trend ein. Die Zahl der Explantationen – wie die Entfernung von Brustimplantaten medizinisch genannt wird – steigt in Europa seit Jahren kontinuierlich an. Immer mehr Frauen entscheiden sich aus gesundheitlichen Gründen für diesen Schritt.

Mediziner berichten, dass chronische Schmerzen, Entzündungen oder das sogenannte „Breast Implant Illness“-Syndrom (BII) oft ausschlaggebend für den Wunsch nach Explantation sind. Viele Betroffene erleben nach dem Eingriff eine deutliche Verbesserung ihres körperlichen Wohlbefindens und ihrer Gesundheit.

Psychologische Dimension

Die Entscheidung zur Explantation hat auch erhebliche psychologische Auswirkungen. Während einige Frauen zunächst mit Unsicherheiten bezüglich ihres veränderten Körpers kämpfen, berichten viele – wie Bekvalac – von einem gesteigerten Selbstbewusstsein und einer neuen Akzeptanz des eigenen natürlichen Körpers. Die bewusste Entscheidung für Natürlichkeit kann das Selbstwertgefühl nachhaltig stärken und zu einem authentischeren Körpergefühl führen.

Mit ihrer offenen Kommunikation über diese persönliche Entscheidung trägt die Sängerin dazu bei, das Bewusstsein für dieses wichtige Gesundheitsthema zu schärfen und anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu machen.