Serbische Schauspiel-Schönheit krankenhausreif geschlagen!

Am Dienstagabend wurde die bekannte serbische Schauspielerin Sloboda Micalovic in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Hintergrund war eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Zemun, bei der auch die Polizei eingreifen musste.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als Sloboda Micalovic laut Berichten versuchte, ihr Fahrzeug auf dem Karadjordjev-Platz in Zemun auszuparken. Eine andere Autofahrerin, bekannt unter den Initialen S. D. (47), behauptete, von Micalovics Fahrzeug am rechten Knie gestriffen worden zu sein. Diese Information übermittelte sie telefonisch der Polizei, woraufhin eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde.

Sloboda Micalovic widerspricht diesen Vorwürfen jedoch energisch. Ihrer Darstellung zufolge eskalierte die Situation nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen, in deren Verlauf S. D. sie gewaltsam aus dem Auto zog, indem sie sie an den Haaren packte. Aufgrund der Auseinandersetzung suchte die Schauspielerin anschließend medizinische Hilfe in einem Krankenhaus.

Fortdauernde Ermittlungen

Ihr Ehemann und der Schauspieler Vojin Cetkovic, traf umgehend am Ort des Vorfalls ein, um seiner Frau beizustehen. Er begleitete Sloboda später ins Krankenhaus, um während der medizinischen Untersuchungen an ihrer Seite zu sein.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind weiterhin unklar und werfen Fragen zu den Schuldzuweisungen beider Seiten auf. Die Polizei führt ihre Ermittlungen fort, während die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung von Sloboda Micalovic eine entscheidende Rolle bei der weiteren Klärung der Situation spielen könnten.