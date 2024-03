Serbischer „Game of Thrones“-Star ist jetzt Baustelac in Wien

Vom Rampenlicht zur Baustelle: Der bekannte Schauspieler Ammar Mesic hat eine unerwartete Karrierewende vollzogen. Nach seiner Kündigung in einer beliebten Fernsehserie hat er Serbien verlassen und ist nach Wien gezogen, um im Baugewerbe zu arbeiten. Doch was hat diesen Wandel ausgelöst, und wie sieht Mesic seine Zukunft aus?

Ammar Mesic, bekannt aus der populären US-Serie „Game of Thrones“ und der serbischen „Igra sudbine“ , hat eine bemerkenswerte Karrierewende hingelegt. Nach seiner Kündigung hat er sich auf die Suche nach einer neuen Beschäftigung gemacht, die ihn schließlich nach Wien führte. Dort teilt er nun Fotos von seiner neuen Arbeit auf dem Bau und gibt Einblicke in seine Beweggründe.

„Alle wissen, dass ich laut war und meine Meinung zu der Tragödie, die im Mai passiert ist, geäußert habe, und danach folgte meine Kündigung in der Serie“, erinnert sich Mesic im Gespräch mit dem Sender N1. Er spricht offen über die Schwierigkeiten, in den Medien Arbeit zu finden und in Projekte einzusteigen.

Karrierewende

In Wien fühlt sich Mesic freier und sieht seine Zukunft positiv. „Ich möchte arbeiten, ich möchte Geld verdienen, von dieser Arbeit ehrlich leben und saubere Luft atmen, frei sein und abends, wenn ich müde ins Bett gehe, glücklich sein“, betont der Schauspieler.

Sein neues Leben in der Baubranche hat einen klaren Zweck: Er möchte genug Geld verdienen, um ein Haus für seine Eltern zu bauen. Doch hat er die Schauspielerei deshalb aufgegeben? „Schauspielerei ist mein Leben, das ich nicht aufgegeben habe und womit ich mich weiterhin beschäftigen möchte“, stellt Mesic klar.

Ammars Botschaft an Serbien

In einer Botschaft an seine Landsleute in Serbien betont der Schauspieler, dass sie „sich nicht so leicht verkaufen sollen“. „Das Leben ist hart, besonders wenn Sie öffentlich Ihre Meinungen äußern wollen. Meine Botschaft ist: Lassen Sie sich nicht brechen. Es gibt Arbeit für diejenigen, die arbeiten wollen. Es ist nur wichtig zu wollen und zu arbeiten“, so Mesic.

Seine Geschichte ist ein Beispiel für den Mut, neue Wege zu gehen und sich nicht von Rückschlägen unterkriegen zu lassen. Ammar Mesic hat seine Karriere und sein Leben selbst in die Hand genommen und zeigt, dass Veränderung immer möglich ist.

