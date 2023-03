Serie „Juzni Vetar“ enthüllt was Theme-song bedeutet

Wenn Sie die Serie „Juzni vetar: Na granici“ gesehen haben, wissen Sie sicherlich, dass vor jeder neuen Folge das Lied „Dzanum“ gespielt wird. Der Titel des Liedes bedeutet „Mein Schatz, Mein Herz“.

Das Lied „Dzanum“ wird von der jungen Sängerin Teodora Pavlovska interpretiert, die unter dem Künstlernamen Teya Dora auftritt. Sie wurde 1992 in Bor geboren und zog als Kind nach Belgrad, wo sie ihre musikalische Ausbildung erhielt. Sie setzte ihr Studium in Amerika fort, wo sie Stipendiatin des berühmten Berklee College of Music in Boston war.

„Ich dachte, Amerika sei der richtige Weg für mich. An meiner Schule gab es ein Vorsingen für Berklee. Ich sang Alicia Keys‘ ‚Girl on Fire‘ und bestand. Ohne Stipendium hätte ich es mir nicht leisten können. Ein Semester an Berklee kostet 20.000 US-Dollar. Es gibt drei obligatorische Semester pro Jahr plus ein Sommersemester. Ein Jahr kostet etwa 70.000 US-Dollar“, sagte Teya Dora in einem Interview mit „Kurir“.

Wie angegeben, war ihre Professorin bei ihrem Studium in Amerika Syd Garrett, die Autorin von Michael Jacksons Lied „Man In The Mirror“ und anderen. Auch der Musiker Charlie Puth war in ihrer Klasse. Nach ihrem Abschluss im Jahr 2014 blieb sie in Amerika und arbeitete dort sowie in Serbien. Sie sang Backing Vocals für zahlreiche Musiker, darunter Grammy-preisgekrönte Künstler wie Patti Austin, Syd Garrett, Jerry Allen, Lili Tinsley und Valerie Simpson.

Teya Dora begann ihre Gesangskarriere im Juli 2019 mit dem Lied „Da, na meni je“. Sie arbeitet bereits eng mit dem Produktions-Team von „Juzni vetar“ zusammen.

Wie angegeben, komponierte sie das Lied „Posle mene“ für den diesjährigen „Eurovision Song Contest“ von Filarri.