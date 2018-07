Severina folgt auf Instagram nur noch diesen zwei Profilen!

Seit einigen Tagen fährt die kroatische Sängerin eine vor allem unter Promis beliebte Instagram-Masche. Sie folgt nämlich seit kurzem nur noch zwei Menschen.

Etliche Stars setzen bei der beliebten Social Media-Plattform Instagram auf das Null-Folgen-Prinzip. Einige von ihnen reduzieren ihre „Abonniert“-Listen aber auch nur auf das absolute Minimum. Dabei setzen sie beispielsweise auf ihre Partner. So auch Severina. Die 46-Jährige folgt nämlich nur noch ihrem Ehemann, Igora Kojić. Zudem beschloss sie aber auch noch ein weiteres Profil zu abonnieren.

Lesen Sie auch: Typveränderung: So sieht Severina nicht mehr aus (FOTO) Mit ihrem neuen Styling verblüffte die 44-jährige Sängerin nun zahlreiche Fans.

So folgt die Künstlerin auch ihrer Nichte Mia Popović. Die 27-jährige ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hegt ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Tante, bei der sie auch lebte, als sie in Zagreb an der privaten Fachhochschule VERN studierte.

Mias Mutter – Marijana Vučković-Popović – lebt hingegen mit ihrem Ehemann in Belgrad.

Aus welchem Grund sich die Sängerin zu diesem Schritt entschlossen hat, ist nach wie vor nicht bekannt.