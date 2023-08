Sex mit dem Ex: Wagnis oder Genuss?

Sex mit dem Ex: Eine gute oder schlechte Idee? In diesem Artikel erörtern wir die möglichen Vor- und Nachteile rund um dieses kontroverse Thema und liefern Ihnen fünf stichhaltige Argumente, wieso es durchaus einen Versuch wert sein könnte.

Die Szene kennt jeder: Nach vielen Jahren kehrt man zufällig an einen ehemaligen Urlaubsort zurück. Nicht alles war damals perfekt, aber bestimmte Erinnerungen, wie die an einen wunderschönen Strand, lassen einen nicht los. So ähnlich kann es sich bei Sex mit dem Ex anfühlen. Der Vergleich mag gewagt erscheinen, aber tatsächlich kann ein erneutes Techtelmechtel mit dem Verflossenen durchaus seine Vorzüge haben. Voraussetzung ist, dass beide Single sind und die nötige Reife mitbringen, um mit dieser Situation umzugehen. Hier sind fünf gute Gründe dafür.

Die Wiederentdeckung vertrauter Leidenschaft

Erinnert ihr euch noch an die ersten Tage eurer Beziehung, als ihr ganze Wochenenden im Bett verbracht habt und von Luft und Liebe lebtet? Sex mit dem Ex hat das Potenzial, diese anfängliche Leidenschaft wieder aufzufrischen. Mit einem entscheidenden Vorteil: Ihr könnt die Zeit zusammen genießen, ohne euch Gedanken um tiefere Gefühle zu machen. Denn ihr wisst bereits, dass eine Beziehung nicht geklappt hat.

Sind beide Parteien reif genug, steht einem spannenden Abenteuer nichts im Weg.

(Foto: iStockphoto)

Das Vorteil des Altbekannten

Jeder, der schon einmal Single war, kann bezeugen, wie nervenaufreibend das erste Date sein kann. Man achtet peinlich genau auf jede Regung des Gegenübers und natürlich auf die eigene. All diese Gedanken hast du bei einem Treffen mit deinem Ex-Partner nicht. Ehrlicherweise, beide haben sich bereits in allen Situationen gesehen. Dieses Wissen kann sehr entspannend wirken.

Kein Herumtasten mehr

Sex mit dem Ex bedeutet, direkt Vollgas zu geben. Kein vorsichtiges Herantasten, kein schüchternes Ausprobieren. Man kennt bereits die Vorlieben und Abneigungen des anderen. Vielleicht hat dein Ex-Partner ja in der Zwischenzeit sogar etwas dazugelernt. Eine gute Sache noch besser machen? Das passiert nur beim Sex mit dem Ex.

(Foto: iStockphoto)

Emotionale Risiken

Nun die Risiken und Fallstricke: Der eine Grund, warum du Sex mit dem Ex besser meiden solltest, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Gefühle! Bevor du dich wieder deinem ehemaligen Partner näherst, solltest du dir deiner Gefühle absolut sicher sein. Selbst wenn die Beziehung schon lange Zeit zurückliegt, kann eine erneute Liebesnacht alte Wunden wieder aufreißen. So schön der Sex mit dem Ex sein kann, er rechtfertigt keine Wiederholung eurer Trennung.

Bauchgefühl und klare Absichten als Leitfaden

Abschließende Empfehlungen: Hör auf dein Bauchgefühl. Hast du ein ungutes Gefühl, dann lass dich nicht nochmal auf deinen Verflossenen ein. Und sei klar mit deinen Absichten. Sag von Anfang an, was du willst. Sind die Regeln klar definiert, hast du dir am Ende nichts vorzuwerfen, sollte es doch wieder zu Tränen seinerseits kommen.