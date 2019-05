Sex und Drogen: Sind das die Enthüllungen des letzten Videoausschnitts?

Teile diesen Beitrag:







In der FPÖ fürchtet man nun weitere Veröffentlichungen des brisanten Videomaterials zur Causa „Ibizagate“.

Erst vor wenigen Tagen wurde jenes Video veröffentlicht, das ein Ende für Heinz-Christian Straches und Johann Gudenus politische Karriere bedeutete. Ein besonders brisanter Teil dieser Aufnahmen sei allerdings noch gar nicht veröffentlicht worden. Vor diesem Material scheinen beide Politiker nun zu zittern.

Während Strache via Facebook eine Kampfansage nach der anderen loslässt und stets beteuert, seine Unschuld beweisen zu wollen, verriet Gudenus in einem Interview mit der APA: „Ich befürchte weiteres Material, das mich in kompromittierenden Situationen zeigt.“

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, was in den letzten noch nicht veröffentlichten 60 Minuten des Videos zu sehen sein könnte…