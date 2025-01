Sicherheitspanne: Frau kriecht ohne Ticket zum Flieger (VIDEO)

Ein alarmierender Zwischenfall am Flughafen Nikola Tesla in Belgrad wirft ernste Sicherheitsfragen auf. Eine Frau schaffte es, ohne Flugticket oder Reisepass bis in ein Flugzeug zu gelangen, bevor die Behörden einschreiten konnten.

Der Vorfall im Detail

Überwachungskameras dokumentierten den Vorfall: Die Frau kroch unter Absperrungen hindurch und gelangte unbemerkt bis zur Flugplattform eines Wizzair-Flugs nach Malta. Erst als sie das Flugzeug betrat und keine gültigen Papiere vorweisen konnte, alarmierte die Crew die Sicherheitsabteilung des Flughafens. Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Kontrollen an den Gates aufgrund einer kurzzeitigen Unachtsamkeit ausgefallen waren.

Reaktionen und Ermittlungen

Die Polizei hat gegen die Frau, eine serbische Staatsangehörige, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Der Vorfall wird derzeit von der Zivilluftfahrtaufsicht sowie weiteren zuständigen Behörden untersucht. Trotz mehrfacher Anfragen äußerten sich die Flughafenvertreter bislang nicht zu dem Skandal.

Auf sozialen Medien zeigte sich große Empörung. Ein Nutzer kommentierte: „So etwas darf auf einem internationalen Flughafen einfach nicht passieren!“