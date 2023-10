Sie sagte „Nein“: Hochzeitsantrag ging viral (VIDEO)

Ein öffentlicher Heiratsantrag auf dem belebten Alexanderplatz in Berlin, der viral geht, als die Antwort ein klares „Nein“ ist. Die Protagonisten dieser Geschichte sind Zaher und Maja, bekannte Gesichter auf TikTok.

Es sollte ein romantischer Moment werden, doch er endete in einem Fiasko. Vor wenigen Tagen machte der in Deutschland lebende arabische TikToker Zaher Das seiner Freundin Maja mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin einen Heiratsantrag. Doch anstatt das ersehnte „Ja“ zu hören, erlebte Zaher eine öffentliche Abfuhr. Majas Flucht vor dem Antrag wurde von den umstehenden Passanten gefilmt und ging im Internet viral.

Zaher hatte alles sorgfältig geplant: Ein roter Teppich, ein riesiges Herz aus Rosen und ein Ring in einer Box. Doch als Maja die Augenbinde abnahm und die Szenerie erkannte, rannte sie in die Menge und ließ einen sichtlich überraschten Zaher zurück.

Die Reaktionen auf das Video waren gemischt. Während einige User ihre Enttäuschung über den missglückten Antrag äußerten, vermuteten andere, dass das Ganze nur inszeniert war, um mehr Aufmerksamkeit auf den Social-Media-Plattformen zu erzielen.

Zaher selbst äußerte sich in einem TikTok-Video zu den Vorwürfen: „Ich habe sie gebeten, mich zu heiraten, und plötzlich sagte sie ’nein‘. Es gibt keinen Grund, ich kann nicht erklären, warum. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie antwortet nicht. Das bedeutet nicht, dass sie unbedingt ‚ja‘ sagen musste, aber sie hätte alles auf eine feinere Weise vermeiden können“, sagte er.

Die Frage, ob der Heiratsantrag echt oder nur ein PR-Gag war, bleibt offen. Maja, die ebenfalls eine bekannte TikTokerin ist und schon öfter in Zahers Videos zu sehen war, verhält sich in ihren neuesten Clips, als wäre nichts passiert. Dies führte zu weiteren Spekulationen und Diskussionen in der Online-Community.