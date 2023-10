Heiratsantrag: Ex-Austria-Stürmer überrascht mit romantischer Geste

„Für immer Du und ich“ – unter diesem romantischen Motto hat der ehemalige Austria-Wien Stürmer Haris Tabakovic seine langjährige Freundin Sabrina Rosopulo, ein gefragtes Model und ehemalige Kandidatin der Fernsehshow „Germany’s Next Topmodel“, gefragt, ob sie seine Frau werden möchte. Der Antrag fand an einem malerischen Montagabend vor dem Schloss Schönbrunn auf der Gloriette in Wien statt.

Tabakovic, der erst im Sommer die „Veilchen“ verließ und für die kolportierte Summe von 500.000 Euro zum deutschen Zweitligisten Hertha BSC Berlin wechselte, kehrte für diesen besonderen Anlass in seine alte Heimat zurück. Der 29-Jährige postete auf seinem Instagram-Account Fotos des romantischen Antrags bei Sonnenuntergang, auf denen er seiner Liebsten einen Ring und einen Strauß mit roten und weißen Rosen präsentierte. „Du und ich für immer“, kommentierte der stolze Bräutigam die Bilder.

Auch die zukünftige Frau Tabakovic hielt ihre rund 14.000 Follower auf Instagram mit mehreren Postings auf dem Laufenden. Sie veröffentlichte Bilder des Antrags, einschließlich eines Kusses und des Rings von „Tiffany’s“, den sie mit sichtbarem Stolz präsentierte. „Erinnerungen, die ich niemals vergessen werde“, schrieb das Model auf Instagram. Unter den Gratulanten befand sich auch die Frau des Austria-Sportdirektors Manuel Ortlechner.

Fans überrascht

In 42 Spielen für die „Veilchen“ erzielte der Stürmer 21 Tore und avancierte nach dem Trainerwechsel zu Michael Wimmer zur violetten Torjäger Nummer eins. Sein Abgang hat bei den Wienern eine große Lücke hinterlassen. Die Austria konnte in bisher neun Bundesliga-Runden nur sechs Tore erzielen.

Tabakovic, der am Samstagabend noch in der zweiten deutschen Bundesliga kickte, nutzte seine zwei freien Tage für den Ausflug nach Wien. Mit dem romantischen Antrag hat der baumlange Angreifer nicht nur seine Freundin, sondern auch seine Fans überrascht.