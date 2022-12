Sieben Kroaten auf der Anklagebank: Mord an Familie eines Rivalen geplant

Die Behörde zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (Uskok) hat Anklage gegen sieben kroatische Staatsbürger erhoben und wirft ihnen vor, die Ermordung von Familienmitgliedern zweier Rivalen als Vergeltung für Angriffe und Demütigungen sowie die Ermordung eines Mannes aufgrund ungelöster Drogenkonflikte geplant zu haben.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sie die Mitglieder der siebenköpfigen Gruppe im Alter zwischen 26 und 45 Jahren des versuchten Mordes unter schwerem Vorwand der Anstiftung zum Mord unter schwerem Vorsatz sowie des illegalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes und der schweren Straftat gegen die öffentliche Sicherheit, allesamt in Verbindung mit einer kriminellen Gruppe, angeklagt habe. Laut Medien waren das Ziel der siebenköpfigen kriminellen Gruppe, angeführt von Viktor Milakovic und Leo Zdenjak, die Familienmitglieder der angeklagten Drogenbosse Tomislav Sucic und Tomislav Sablja.

Sucic wurde im Juli 2019 bei einem Einsatz der Polizei und Uskok mit dem Codenamen Tebra verhaftet, zusammen mit Tomislav Sablja und Djordje Vuletic, der aus dem Verfahren gegen die sog. kriminelle Organisationen bekannt ist.

Uskok hatte zuvor Sucic und Sablja beschuldigt, von 2016 bis 2019 den Schmuggel von 15,7 Tonnen Marihuana und 1,3 Kilogramm Kokain aus Albanien nach Kroatien organisiert zu haben. Gleichzeitig, so Uskok, verdienten die beiden und die anderen 18 Verdächtigen 11,5 Millionen Euro.

Angriffe als Rache für frühere Demütigungen geplant

Uskok gab ohne Angabe ihrer Identität an, wie der 31-Jährige und der 32-Jährige beschuldigt werden, die anderen Angeklagten und andere noch unbekannte Personen in der Gegend von Zagreb und der Gespanschaft Zagreb ab März 2020 bis 22. Dezember 2021 in Verbindung gebracht zu haben, mit der Absicht, sich an Sucic und Sablja zu rächen, weil sie den 32-Jährigen während seiner Untersuchungshaft angegriffen und gedemütigt hatten. Nachdem sie abgemacht hatten, eine Bombe vor der Wohnung von der Familie Sucic in Laniste zu platzieren, würden sie seine Lebensgefährtin und ihre beiden minderjährigen Kinder töten. Dazu beauftragten der 31-Jährige und der 32-Jährige einen 26-jährigen Mann.

Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass der 26-Jährige einen weiteren 31-Jährigen und 33-Jährigen und weitere unbekannte Personen damit beauftragt habe, die genaue Identität der Opfer zu ermitteln, ihre Bewegung zu überwachen sowie den genauen Wohnort und den Aufenthalt in der Wohnung zu ermitteln. Darüber hinaus forderte der 31-jährige Erstangeklagte den 45-Jährigen auf, Sprengstoffe zu sichern, die bei den Anschlägen verwendet werden sollen, und der 32-Jährige verschaffte sich den Code zur Eingangstür des Gebäudes, in dem die Familie von Sucic lebt.

Unter Angabe, dass der 45-Jährige fünf Kilogramm Militärsprengstoff erhalten habe, fügte Uskok hinzu, dass sich der 26-Jährige, um die Identität des Opfers zu bestätigen, zuerst mit der Lebensgefährtin der Person getroffen habe. Er kam zweimal zu ihrer Adresse, um den genauen Wohnort zu ermitteln. Danach stellte der 26-Jährige einen Rucksack mit mindestens 500 Gramm Militärsprengstoff vor die Haustür, den er mit einem Dauerbrenner aktivierte. Infolge der Explosion wurde die Wohnung stark beschädigt und die Lebensgefährtin von Sucic verletzt. Es habe keine schwerwiegenden Folgen für sie und ihre Kinder gegeben, weil sie sich von der Haustür der Wohnung entfernt habe, nachdem sie das Geräusch von brennenden Stöcken gehört habe, betonte Uskok und fügte hinzu, dass neun Wohnungen auf derselben Etage des Gebäudes bei der Explosion beschädigt worden seien, und zwar Gänge, Fenster und Aufzugstüren im Gebäude vom ersten bis zum sechsten Stock, was einen Schaden von mindestens 150.000 Euro verursachte.

Dann, fügt Uskok hinzu, habe sich der 31-jährige Erstangeklagte mit dem 26-Jährigen getroffen, um einen Angriff auf Mitglieder von Sabljas Familie vorzubereiten. Gleichzeitig forderte der 31-Jährige den 26-Jährigen auf, eine Straße in Zagreb zu umrunden, um die genaue Adresse der Wohnung zu ermitteln, doch der Angriff fand nicht statt, weil der 26-Jährige noch am selben Tag festgenommen wurde.

Des Weiteren führt Uskok in der Anklage aus, dass der erste Angeklagte, 31 Jahre alt, und der zweite Angeklagte, 37 Jahre alt, vereinbart hätten, einen anderen Mann wegen seiner ungeklärten Beziehungen und Konflikte bezüglich illegalem Drogenhandel mit dem 37-Jährigen zu töten. Um diesen Plan umzusetzen, schlossen sich der 31-Jährige und der 37-Jährige mit dem 45-Jährigen und einer anderen Person zusammen, die der 37-Jährige angeheuert hatte, um die Person gegen Bezahlung von15.000 Euro zu töten.

Uskok: Mörder mit Geld und Kokain bezahlt

Gleichzeitig, so Uskok, suchten der 31-Jährige und der 37-Jährige ständig die Adresse des Mannes auf, den sie töten wollten, und sie ermittelten auch den genauen Standort des Hauses, in dem er mit seiner Familie Urlaub macht.

Nachdem der 37-Jährige der für die Hinrichtung beauftragten Person etwas Geld und 50 Gramm Kokain übergeben hatte, ließ der 31-Jährige auf einem Kinderspielplatz in der Nähe eines Einkaufszentrums einen Revolver liegen, den die Person noch am selben Tag mitnahm. Der Überfall kam jedoch nicht zustande, weil der Auftragsmörder sein potenzielles Opfer früher darüber informiert hatte, dass er von einem 37-jährigen Mann für den Mord angeheuert wurde, weshalb der Verfolgte Kroatien umgehend verließ.

Daraufhin forderte der 37-Jährige den Auftragsmörder auf, die Waffe zurückzugeben, was er tat. Später informierte er ihn über die Rückkehr des Opfers nach Kroatien, woraufhin der 31-Jährige mit dem 45-Jährigen vereinbarte, dieselbe wieder Waffe zu besorgen. Doch der Beauftragte teilte dem 37-Jährigen erneut mit, dass er die Wohnung des Opfers aufgesucht habe, den Angriff aber nicht ausführen könne, da sich das Opfer nicht in Zagreb befinde.

Uskok betonte, dass der 45-Jährige wegen Waffenbesitz angeklagt sei. Er habe ein militärisches Maschinengewehr und ein automatisches Gewehr mit Munition in der Wohnung in Stari und Novi Cic und in Zazina aufbewahrt habe.