Siebenjährige reißt sich von Maskierten los – Täter flüchtig

Eine Siebenjährige, zwei Maskierte, ein weißer Seat – in Tirol endet ein Entführungsversuch nur dank des Mutes eines Kindes.

In Völs (Bezirk Innsbruck-Land) ist es am Montag zu einem versuchten Kindesentführung gekommen – wie das Portal „Heute“ berichtete. Zwei maskierte Personen stiegen aus einem weißen Seat und versuchten, eine Siebenjährige gewaltsam in das Fahrzeug zu zerren. Sie griffen das Mädchen an Arm und Hand – doch die Schülerin leistete heftigen Widerstand, den die Täter offenbar nicht erwartet hatten.

Schließlich gelang es dem Kind, sich loszureißen und zu flüchten. Die Mutter erstattete im Anschluss Anzeige beim Polizeiposten Kematen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten blieb erfolglos.

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Täter auf der Flucht

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Tätern um einen Mann mit einer Körpergröße von etwa 1,85 bis 1,95 Metern sowie eine rund 1,70 Meter große Frau. Beide dürften mit dem weißen Seat geflüchtet sein. Noch am Tag darauf ist der Schock über den Vorfall ungebrochen.

Gegenüber der „Krone“ bestätigte ein Polizeisprecher, dass die Ermittlungen weiter laufen und der Fall mit großem Ernst behandelt werde. Auch die Streifentätigkeit im Bereich Völs sei bereits intensiviert worden – dennoch fehle bislang jede Spur zu den Tätern. Zeugen hätten sich bis dato ebenfalls nicht gemeldet.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den maskierten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059 133/7115 bei der Polizei zu melden.