Sonderzüge für Oster-Chaos – ÖBB rüsten massiv auf

Österreich startet in die Osterferien – auf Straßen und Schienen wird es voll. Die ÖBB haben sich darauf vorbereitet.

Mit dem heutigen Freitag beginnen in Österreich und zehn deutschen Bundesländern die Osterferien. Verkehrsexperten warnen vor erheblichen Staubildungen auf den Straßen – sowohl auf dem Weg zu Familienbesuchen als auch in Richtung Skigebiete. Gleichzeitig ist in den Zügen mit einem deutlich erhöhten Reiseaufkommen zu rechnen.

Die ÖBB reagieren darauf mit einem ausgeweiteten Fahrplanangebot: Auf der Weststrecke sowie den Interregio-Linien Pyhrn und Ennstal werden sowohl die Kapazitäten als auch die Verbindungen aufgestockt. Im Zeitraum der Osterferien vom 27. März bis 6. April werden insgesamt 37 Sonderzüge eingesetzt, die zusammen 13.000 zusätzliche Sitzplätze bereitstellen. Für die stärksten Reisetage empfehlen die ÖBB ausdrücklich eine Sitzplatzreservierung.

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Zusätzliche Verbindungen

D 19782 von Wien-Westbahnhof nach Feldkirch (12.49 / 19.50) fährt zusätzlich

D 17000 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich

D 17001 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.46) fährt zusätzlich

D 14081 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (13.01 / 15.32) fährt zusätzlich

D 14082 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (17.39 / 20.32) fährt zusätzlich

D 14085 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (15.26 / 17.55) fährt zusätzlich

D 14001 von Linz Hbf nach Graz Hbf (13.30 / 17.04) fährt zusätzlich

D 14500 von Graz Hbf nach Linz Hbf (17.24 / 20.40) fährt zusätzlich

D 19780 von Wien-Westbahnhof nach Feldkirch (09.49 / 17.03) fährt zusätzlich

D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich

D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich

D 14511 von Feldkirch nach Wien-Westbahnhof (11.40 / 21.16) fährt zusätzlich

D 14501 von Linz Hbf nach Graz Hbf (11.10 / 14.36) fährt zusätzlich

D 14000 von Graz Hbf nach Linz Hbf (15.55 / 19.30) fährt zusätzlich

D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich

D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich

D 19781 von Feldkirch nach Wien-Westbahnhof (12.38 / 20.11) fährt zusätzlich

D 14514 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (13.45 / 16.31) fährt zusätzlich

D 14515 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (18.30 / 21.15) fährt zusätzlich

D 14517 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.30 / 18.15) fährt zusätzlich