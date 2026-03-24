Osterferien-Stau: Diese Strecken sollten Sie meiden!

Osterferien, Konzerte, Messen – dieses Wochenende trifft alles auf einmal zusammen. Österreichs Straßen stehen vor einem Ausnahmezustand.

Mit dem Start der Osterferien und einer Reihe von Großveranstaltungen rollt auf Österreichs Straßen eine massive Reisewelle zu. Der ARBÖ rechnet rund um den Ferienstart – sowohl in Österreich als auch in neun deutschen Bundesländern – mit außergewöhnlich hohem Verkehrsaufkommen. Die schulfreie Zeit in Österreich erstreckt sich vom 28. März bis zum 6. April; gleichzeitig beginnen in Deutschland unter anderem Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen ihre Ferien.

Erfahrungswerte lassen zwei ausgeprägte Reisewellen erwarten. Die erste setzt bereits am Freitagnachmittag ein, wenn viele Familien unmittelbar nach Schulschluss aufbrechen. Besonders stark belastet werden dabei die wichtigsten Pendler- und Transitrouten.

Stau-Schwerpunkte

Als konkrete Stau-Schwerpunkte nennt der ARBÖ die Westautobahn (A1) zwischen Wien und dem Knoten Steinhäusl sowie die Bereiche rund um Linz und Salzburg. Auf der Südautobahn (A2) ist zwischen Wien und Guntramsdorf sowie im Großraum Wiener Neustadt und Graz mit zähflüssigem Verkehr zu rechnen. Behinderungen drohen darüber hinaus auf der Ostautobahn (A4), der Mühlkreisautobahn (A7), der Donauuferautobahn (A22) und auf der gesamten Länge der Südosttangente (A23).

Auch das innerstädtische Straßennetz gerät unter Druck: In Wien werden Verzögerungen auf der Altmannsdorfer Straße, der Triester Straße und im Bereich der Westeinfahrt erwartet. In Graz sind unter anderem die Kärntner Straße und die Merangasse betroffen, in Linz die Rohrbacher und die Eferdinger Straße, in Salzburg die Vogelweiderstraße.

Die zweite große Abreisewelle folgt traditionell am Samstag und hält bis in die späten Nachmittagsstunden an – vor allem auf den Transitachsen Richtung Süden und Westen. Betroffen sind dabei die Pyhrnautobahn (A9), die Tauernautobahn (A10), die Inntalautobahn (A12) sowie die Brennerautobahn (A13). Auf zahlreichen Bundesstraßen – darunter die Fernpassstraße (B179), die Zillertalstraße (B169) und die Ennstalstraße (B320) – sind Staus und Blockabfertigungen einzukalkulieren.

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Großveranstaltungen

Zusätzliche Belastungen entstehen durch mehrere Großveranstaltungen. In Wien findet am 28. März ein Konzert von Sarah Connor in der Stadthalle statt, das rund um den Wien-Neubaugürtel, die Gablenzgasse und die Hütteldorfer Straße vor Veranstaltungsbeginn und nach dem Ende für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen wird. Der ARBÖ empfiehlt für die Anreise die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

In Salzburg lockt die Tuning-Messe „Customized“ von 27. bis 29. März zahlreiche Besucher in die Stadt – Staus sind insbesondere auf der Westautobahn (A1) bei der Ausfahrt Salzburg-Messe sowie auf den umliegenden Zufahrtsstraßen zu erwarten.

Auch in Oberösterreich zeichnet sich ein volles Wochenende ab: Das Welser Volksfest und die parallel laufende Gartenmesse „Blühendes Österreich“ (26. bis 29. März) werden vor allem an den Wochenendtagen zu erheblichem Verkehrsaufkommen führen.

Im Fokus stehen dabei die Innkreisautobahn (A8), die Welser Autobahn (A25) sowie die Linzer Straße.