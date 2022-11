Sind das die Balkan-Simpsons? (FOTO)

Der berühmte serbische Schauspieler Dragan Bjelogrlic veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil eine interessante Illustration – die Familie Popadic aus der Kultserie „Bolji zivot“ wurde als Familie Simpsons dargestellt.

Die Zeichnung, die ursprünglich von der Instagram-Seite von Simpsonize Me stammte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken, sodass der berühmte Boba aus der oben genannten Serie, dessen Figur von Bjelogrlic gespielt wurde, diesen Beitrag begeistert mit seinen Followern teilte. Der Beitrag auf seinem Profil erhielt in kurzer Zeit Tausende von Likes.

“The Popadics”, “Legendäre Serie”, “One and only ‘Bolji zivot'”, “Unvergessliche Serie”, sind nur einige der vielen Kommentare.

Zur Erinnerung: „Bolji zivot“ (dt. Ein besseres Leben) ist eine jugoslawische Fernsehserie, die vom Sender Televizija Beograd produziert wurde und in den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine immense Popularität erlangte.

In 82 Folgen folgt dieses Fernsehdrama voller Komik verschiedenen Lebenssituationen, die die Familie Popadic aus Belgrad betreffen, welche aus fünf Mitgliedern besteht – Vater, Mutter und ihren drei Kindern.

Die Hauptrollen spielten: Marko Nikolic (Giga Moravac), Svetlana Bojkovic (Emilija Popadic), Boris Komnenic (Aleksandar Popadic), Lidija Vukicevic (Violeta Popadic) und Dragan Bjelogrlic (Slobodan Boba Popadic).

