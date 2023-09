Sloweniens erster kulinarischer Triumph: Erstes Drei-Sterne-Restaurant eröffnet

In Kobarid in Slowenien hat sich ein kulinarischer Sternenhimmel aufgetan. Das Restaurant Hisa Franko, unter der Leitung der renommierten Köchin Ana Ros, hat die höchste Auszeichnung des Guide Michelin erhalten und ist damit das erste Drei-Sterne-Restaurant des Landes.

Ana Ros, eine Autodidaktin in der Welt der Haute Cuisine, hat einen beeindruckenden Weg hinter sich. Erst im Alter von 30 Jahren begann sie in der Küche des elterlichen Restaurants ihres Lebenspartners zu arbeiten. Ihr Talent blieb nicht unbemerkt und 2017 wurde sie von den World‘s Best Restaurants zur „weltbesten Köchin“ gekürt. Ein Titel, der ihr wohl den Weg zum kulinarischen Olymp ebnete.

Beim Debüt des slowenischen Guide Michelin im Jahr 2020 wurde das Hisa Franko bereits mit zwei Sternen ausgezeichnet. Ein Jahr später, und das Restaurant strahlt nun mit drei Sternen am Gourmet-Himmel. Ein Triumph, der die kulinarische Landschaft Sloweniens auf die internationale Bühne holt.

Bereits 42 Michelin Restaurants in Slowenien

Doch das Hisa Franko ist nicht das einzige Juwel in Sloweniens kulinarischer Krone. Das Restaurant Milka in Kranjska Gora, unter der Leitung des Küchenchefs David Zefran, wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Fünf weitere Restaurants haben sich neu auf der Michelin-Karte positioniert. Insgesamt empfiehlt der Guide Michelin nun 42 Restaurants in Slowenien.

Mit einer stetig wachsenden Anzahl an hochkarätigen Restaurants, die von einheimischen Talenten und innovativen Köchen geführt werden, hat Slowenien seinen Platz auf der kulinarischen Landkarte sicherlich verdient.