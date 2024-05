So günstig sind Spritpreise in Slowenien & Kroatien!

Entgegen dem allgemeinen Trend einer abkühlenden Inflation sind die Treibstoffpreise in Österreich zuletzt überraschend gestiegen. Experten des ÖAMTC erklären die Hintergründe dieser Entwicklung. Während Autofahrer im Inland tiefer in die Tasche greifen müssen, zeigt sich an den Zapfsäulen in zwei benachbarten Urlaubsländern ein erfreuliches Bild: Sowohl in Slowenien als auch in Kroatien sind die Preise für Benzin und Diesel gesunken.

Seit dem gestrigen Dienstag, dem 7. Mai, ist das Tanken in Slowenien und Kroatien für Reisende aus Österreich günstiger geworden – ein Lichtblick in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. In Slowenien ist der Preis für Benzin um 1,9 Cent pro Liter und für Diesel um 4,3 Cent gesunken. Damit kostet ein Liter Benzin nun 1,541 Euro und ein Liter Diesel 1,484 Euro. Diese Preise bleiben bis zum 20. Mai bestehen. Auch in Kroatien sind die Spritkosten gefallen: Benzin wurde um zwei Cent günstiger, Diesel sogar um vier Cent. Ein Liter Benzin kostet dort jetzt 1,54 Euro, während Diesel 1,41 Euro pro Liter kostet.

Günstiger tanken im Urlaub

Im Gegensatz dazu sind die Treibstoffpreise in Österreich zuletzt gestiegen. Der ÖAMTC verzeichnete Ende April Durchschnittspreise von 1,648 Euro für Diesel und 1,689 Euro für Benzin. Angesichts dieser Preisdifferenz könnten sich Ausflüge in die Nachbarländer Slowenien und Kroatien nicht nur kulturell, sondern auch finanziell lohnen. Besonders für Österreicherinnen und Österreicher, die ihre Urlaubsreise klug planen, bieten die aktuellen Preissenkungen eine willkommene Gelegenheit, beim Tanken zu sparen.

Aufgrund der Preisdifferenz zwischen den Ländern nutzen viele Reisende die Gelegenheit, während ihrer Aufenthalte in Slowenien und Kroatien zu tanken, um Kosten zu sparen.