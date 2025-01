„So hat es keinen Sinn“ – ÖVP bricht Verhandlungen ab

Die Verhandlungen über eine mögliche Koalition zwischen der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) sind gescheitert. Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, beendete die ÖVP die Gespräche. Ein Konsens in zentralen politischen Fragen konnte nicht erreicht werden. Dies teilte ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer in einem Statement mit.

Entwicklungen am Verhandlungstag

Bereits am Samstagnachmittag hatten sich Hinweise auf ein mögliches Scheitern der Koalitionsgespräche verdichtet. Die Entscheidung, die Verhandlungen abzubrechen, fiel offiziell gegen 19 Uhr durch die ÖVP. Karl Nehammer erklärte hierzu: „Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt alles versucht. Eine Einigung ist in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich, so hat es keinen Sinn für eine positive Zukunft Österreich.“

Details in Kürze

