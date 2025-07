So heißt Saša Kovačević wirklich!

Hinter dem Künstlernamen Saša Kovačević verbirgt sich ein Mysterium: Der Balkan-Star füllt Konzerthallen, doch sein wahres Leben bleibt im Verborgenen.

Saša Kovačević startete seine beeindruckende Musikkarriere 2004 mit einem Auftritt beim Festival „Suncane skale“ (Sonnenstufen) in Herceg Novi, Montenegro. Mit seinem Song „Pakao i raj“ (Hölle und Paradies) eroberte er rasch die Herzen des Publikums und entwickelte sich zu einem der gefragtesten Sänger der Balkanregion. Seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft, besonders bei weiblichen Fans genießt er bis heute ungebrochene Popularität.

Trotz seiner langjährigen Bühnenpräsenz hält der Musiker sein Privatleben weitgehend unter Verschluss. Über seine Familie oder die Beziehung zu seiner Partnerin Zorana Tasovac dringt kaum etwas an die Öffentlichkeit. Selbst sein bürgerlicher Name Aleksandar ist vielen Fans unbekannt, da er diesen in der Öffentlichkeit nie verwendet.

Der am 27. Juli 1985 in Zemun, einem Stadtteil von Belgrad, geborene Künstler wurde für seine musikalischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet – unter anderem als „verdienter Bürger“ seiner Heimatgemeinde Zemun. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2005 veröffentlichte er zwei Studioalben sowie mehrere Singles, die auf YouTube jeweils über 50 Millionen Aufrufe erzielten.

Seltene Offenheit

Für Aufsehen sorgte der Künstler mit einem ungewöhnlich offenen Moment in der Sendung „Amidzi sou“ (Amidzi-Show), als er über sein erstes intimes Erlebnis sprach. „Ich war siebzehn und das Mädchen fünfzehn. Mit diesem Mädchen war ich später sechs oder sieben Jahre zusammen“, gestand er dabei mit sichtlicher Verlegenheit.

Kovacevics Erfolgsrezept scheint in der Kombination aus musikalischem Talent, persönlichem Charme und seiner Zurückhaltung zu liegen. Während er auf der Bühne mit seiner charakteristischen Mischung aus Pop und Reggaeton brilliert, bleibt er abseits des Rampenlichts ein Mensch, der seine Privatsphäre zu schätzen weiß.

Eine Seltenheit in der oft grellen Welt des Showbusiness.