Trompeten und Party: Dragana Mirković gibt Tankstellenkonzert

Dragana Mirkovic, der größte Balkan-Star, sorgt auch nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Musikbühne weiterhin für wahre Euphorie, wo immer sie auftritt. Nach einer Reihe von Konzerten erwartete sie eine besondere Überraschung: Ihre treuen Fans brachten kurzerhand Trompetenspieler mit, um mit ihrem Idol zu feiern. Die Sängerin ließ sich nicht lange bitten – sichtlich gut gelaunt stimmte sie in den spontanen Musikgenuss ein und tanzte ausgelassen mitten auf einer Tankstelle.

Die „Königin der Balkanmusik“ nahm sich wie gewohnt Zeit für ihre Anhänger. Nach der improvisierten Party folgte das obligatorische Fotoshooting mit den Fans, die ihre Begeisterung kaum verbergen konnten. Dragana empfing sie dabei wie immer mit ihrem charakteristischen strahlenden Lächeln.

Die Beliebtheit der Sängerin spiegelt sich auch in ihren Konzertrekorden wider. Zur Feier ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums waren die Tickets für ihren Auftritt in der Stark Arena bereits drei Monate im Voraus restlos ausverkauft – und das ohne jegliche Werbekampagne. Ein in der Balkanregion einzigartiges Phänomen, das die besondere Verbindung zwischen der Künstlerin und ihren Fans eindrucksvoll belegt.

Die besondere Beziehung zwischen Dragana und ihren Fans bleibt indes ungebrochen.

Sie schätzen die Künstlerin nicht nur für ihre musikalischen Erfolge, sondern auch für ihre bodenständige und herzliche Art.

Dragana Mirković, die seit vielen Jahren in Österreich lebt, fungiert für viele Menschen aus der Balkan-Diaspora als wichtige Brücke zur alten Heimat. Mit ihrem gemeinsam mit der Familie betriebenen Musikkanal DM SAT, der in ganz Europa empfangen werden kann, trägt sie maßgeblich dazu bei, die kulturelle Identität und musikalischen Traditionen der Balkan-Community auch fernab der Heimat lebendig zu halten.