So könnt ihr das Geschlecht eures Babys beeinflussen

Wenn ein Paar ein Kind erwartet, gehört die Frage nach dem Geschlecht des ungeborenen Babys oft zu den spannendsten. Eine sichere Bestimmung ist nur durch medizinische Verfahren möglich, etwa durch die gezielte Auswahl eines Embryos im Rahmen einer künstlichen Befruchtung. Doch wenn die Natur selbst über das Geschlecht entscheidet, stellt sich die Frage: Gibt es Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen können?

In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde weltweit ein Anstieg der Geburtenrate männlicher Babys beobachtet. Obwohl die Ursachen dafür noch nicht vollständig geklärt sind, bleibt das Thema Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Die britische Mathematikerin Hannah Fry hat sich in einem BBC-Podcast mit dieser Thematik befasst. Besonders auffällig sind solche Veränderungen in der Geschlechterverteilung in Zeiten des Krieges. Bereits 1954 wurde im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg festgestellt, dass mehr männliche Kinder geboren wurden – ein Muster, das sich auch in Ländern wie Österreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Dänemark und den Niederlanden zeigte.

„Heimkehrer-Effekt“

Dieses Phänomen ist als „Heimkehrer-Effekt“ bekannt, und mehrere Theorien versuchen, es zu erklären. Eine Hypothese besagt, dass gesunde männliche Soldaten eher überleben und nach Kriegsende heimkehren. Die genetischen oder physiologischen Eigenschaften, die ihnen das Überleben ermöglichten, könnten auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, männliche Nachkommen zu zeugen. Diese Idee stützt sich teilweise auf die Trivers-Willard-Hypothese, die jedoch umstritten ist und in verschiedenen Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt hat.

Ein weiterer Erklärungsansatz betrifft die Körpergröße der Väter. Der Psychologe Satoshi Kanazawa vertritt die Ansicht, dass größere Männer eher Söhne zeugen. Auch der Zyklus der Frau könnte eine entscheidende Rolle spielen. Hannah Fry erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Jungen zu bekommen, leicht ansteigt, wenn die Empfängnis früh im weiblichen Zyklus erfolgt. Für Paare, die sich gezielt einen Sohn wünschen, sind diese Effekte jedoch zu gering, um gezielt Einfluss nehmen zu können. Betrachtet man jedoch die Durchschnittswerte auf Bevölkerungsebene, lässt sich ein solches Muster deutlicher erkennen.

Die Erforschung der Zusammenhänge zwischen biologischen und sozialen Faktoren und der Geschlechterverteilung bleibt ein faszinierendes Gebiet. Ob es in Zukunft eine umfassendere Erklärung für diese Phänomene geben wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt es eine Herausforderung, die Geheimnisse der Natur vollständig zu entschlüsseln.