13-Jähriger stößt Schüler (12) vor Straßenbahn – tot

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten, soll ein 13-jähriger Junge in Stuttgart einen 12-jährigen Jungen vor eine herannahende Stadtbahn gestoßen haben. Der Jüngere wurde von dem Zug erfasst und erlag seinen schweren Verletzungen.

Fahrgäste unter Schock

Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden Kinder am Freitagmittag an der Haltestelle Max-Eyth-See im Stadtteil Mühlhausen in einen Streit, der schließlich eskalierte. „Der Zwölfjährige hielt sich gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle auf, als er von einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Dürrlewang unterwegs war, erfasst und tödlich verletzt wurde“, so die Ermittler.

Mehrere Fahrgäste der Straßenbahn wurden Zeugen des Vorfalls. Einige von ihnen benötigten psychologische Betreuung. Ob zuvor weitere Kinder in den Streit verwickelt waren, ist nicht bekannt.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, um den Vorfall vollständig aufzuklären. Sie bittet Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden.

In Deutschland gelten Kinder im Alter von 13 Jahren als strafunmündig, weshalb der beschuldigte Jugendliche nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, die im Beisein seiner Mutter geschahen, an das Jugendamt übergeben wurde.

Der tragische Vorfall hat erneut Diskussionen über den Umgang mit Gewalt unter Jugendlichen entfacht. Experten betonen die Bedeutung frühzeitiger Konfliktlösung, um derartige Eskalationen zu verhindern.