So macht eine Balkan-Mutter Urlaub am Meer (VIDEO)

Ein junger Mann aus Travnik in Bosnien und Herzegowina, Sead Hrustanovic, der normalerweise in Slowenien lebt, erlangte Popularität in sozialen Netzwerken dank lustiger Videos, in denen er das tägliche Leben einer Balkanfamilie zeigt. Vor ein paar Tagen hat er auch Mütter vom Balkan imitiert, wie sie sich am Strand benehmen, wenn sie in den Urlaub fahren und die ganze Region bestätigt – “alles ist halt so!”

Eine Mutter und zwei Kinder, Amir und Senada, trafen natürlich früh am Strand ein. Sie badeten ein wenig, und dann bereitete die Mutter Mujesira eine Mahlzeit zu, bestehend aus Tomaten, Pastete, Kipferl, und sie brachte sogar Bohneneintopf mit.

Als sie den Strand verließen, um sich etwas auszuruhen, weil die Sonne zu stark ist, ließen sie Handtücher zurück, um den Platz zu reservieren, und Hrustanovic vervollständigte die gesamte Szene mit begleitenden Kommentaren, in denen sich jede Familie widererkennen kann.

Sein satirisches Video begeisterte viele Zuschauer, die zahlreiche positive Reaktionen in den Kommentaren zurückließen.

“König! Du bringst mich in jedem Video zum Lachen! Nur Lob für dich, Legende”, “Sead, das ist eine echte Meeresgeschichte. Grüße und Unterstützung für deine Arbeit”, “Bravo, Sead, in dieser Zeit von Stress und Anspannung bringst du uns zum Lachen“, „Alles stimmt, besonders das mit den Handtüchern“, sind nur einige der Hunderten von positiven Kommentaren.

