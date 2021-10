Sead dreht Sketches über die der ganze Balkan lacht und vermittelt eine wichtige Botschaft

Mujesira und ihre Tochter Senada sind die Charaktere, durch die die Instagram-Welt Sead Hrustanović kennengelernt hat, sodass dieser junge Mann kurz nach dem ersten Video zu einer echten Internet-Sensation wurde, dessen Videos auf dem gesamten Balkan beliebt sind.

Obwohl es laut Sead keinen ursprünglichen Plan dafür gab, gingen seine Videos, die er am Anfang auf TikTok veröffentlichte, viral.

„Angefangen hat alles mit einem Video, in dem ich den Besuch von Gästen bei einer typischen Balkanfamilie zeige. Die Leute mochten die ursprünglichen Ideen sehr, und von diesem Moment an führte eine Idee zur anderen und so weiter im Kreis. Heute bekomme ich Ideen aus alltäglichen Situationen und versuche nicht zu sehr darüber nachzudenken. Die Idee soll einfach von selbst kommen und nicht erzwungen werden – dann werden die Videos am besten“, erklärt der junge Influencer.

Die Hauptfiguren von Seads Videos erlangten in kürzester Zeit große Popularität, da sich viele Menschen in einigen ihrer Aktionen wiederfanden.

„Nach den ersten paar Videos habe ich gemerkt, wie sehr wir uns alle wirklich ähnlich sind. Zum Beispiel das Serial über ´sich auf Gäste vorbereiten´, da finden sich so viele wieder, aber niemand spricht darüber. Irgendwie scheint es mir, dass dies Tabuthemen sind, über die nicht gesprochen wird, die jeder für sich und innerhalb der Wände einer Familie hält, so dass wir uns nicht einmal bewusst waren, wie sehr wir alle tatsächlich dasselbe tun. Ich denke, dass meine Videos viele Gemeinsamkeiten zwischen allen Balkan-Muttern, -Tochtern, -Söhnen, -Vätern, -Gästen, -Nachbarn zeigen… .“

Es ist schwer nicht inspiriert zu sein, wenn sich in vielen meiner Videos der halbe Balkan wiederfindet Sead Hrustanović

Sead findet seine Inspiration überall und verbirgt dies auch nicht vor den Leuten die ihn inspirieren. Ganz im Gegenteil, er teilt mit ihnen, dass einige ihrer Aktionen in seinen Videos auftauchen werden.

„Es ist schwer nicht inspiriert zu sein, wenn sich in vielen meiner Videos der halbe Balkan wiederfindet und sie es auch sehr lustig finden. Sehr oft versuchen die Leute um mich herum, mir Ideen zu geben, indem sie einige ihrer Abenteuer erzählen, und ich würde mal behaupten, dass sie mit solchen Aktionen beweisen, dass es ihnen nichts ausmacht, dann in den Videos zu landen.“

Auf der nächsten Seite geht´s weiter…