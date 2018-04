So schlugen sich die Miss Vienna Finalistinnen beim Missen Camp (GALERIE)

Die Finalistinnen der Miss Vienna Wahl 2018 durften sich am 6. und 7. April einem Bootcamp der Extraklasse unterziehen. Das Missen Camp stand nämlich auch heuer wieder kurz vor dem Finale an!

In der ersten Runde des Missen Camps, das vergangenen Freitag und Samstag stattfand, mussten sich die Kandidatinnen aus Wien und Niederösterreich unter anderem einem Social Media Coaching, einem Catwalk- und Interview-Training und drei bis fünf Shootings unterziehen.

Catwalk-tauglich machte sie keine geringere als Profitänzerin und oe24.tv-Moderatorin Conny Kreuter. Auf knifflige Interviewfragen bereitete sie die amtierende Miss Vienna Elisa Dedu vor, und die heutzutage nicht mehr wegzudenkenen Social Media Skills trainierten den Beautys Ilija Jay und Pedram Parsian an. Über die richtige Ernährung informierte die Finalistinnen sportnahrung.at.

Am kommenden Wochenende werden die Missen in spe im zweiten Teil des Missen Camps beweisen, ob sie tatsächlich das Zeug zur Miss Vienna haben, bevor es schließlich am 21. April auf die Finalbühne geht.